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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Raportörü'nden, Refah'ta yerinden edilmeler için "böyle şok edici vahşet görmedim" değerlendirmesi

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Rajagopal, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde neden olduğu zorla yerinden edilmelere ilişkin "daha önce hiç böyle şok edici vahşet görmediği" değerlendirmesinde bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
BM Raportörü'nden, Refah'ta yerinden edilmeler için "böyle şok edici vahşet görmedim" değerlendirmesi

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

30 yılı aşkın süredir yerinden edilmeden etkilenen topluluklarla ilgili araştırmalarda ve onlarla etkileşimde bulunduğunu belirten Rajagopal, "Daha önce hiç böyle şok edici vahşet görmemiştim." ifadesini kullandı.

Rajagopal, nesillerin birden fazla zorla yerinden edilmeye ve kaçmaya zorlandığını kaydetti.

İsrail ordusunun, bölgenin boşaltılması yönündeki tehditlerinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde binlerce Filistinli göç etmeye başlamıştı.

Daha önce Gazze'nin kuzey bölgelerindeki saldırılar nedeniyle "güvenli bölge" ilan edilen Refah'a gelip buralarda çadırlarda kalan binlerce Filistinli çadırlarını Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerine taşıyor.

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