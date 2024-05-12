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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail konusunda "kırmızı çizgilerinin olmadığını" söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Refah'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesini istemediklerini ancak İsrail konusunda herhangi bir "kırmızı çizgilerinin olmadığını" belirtti.

Hakan Çopur  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail konusunda "kırmızı çizgilerinin olmadığını" söyledi

Washington

Blinken, NBC kanalında yayınlanan "Meet the Press" adlı programda, ABD yönetimi olarak İsrail'in Refah'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesine karşı olduklarını dile getirerek, ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu konudaki net duruşunu hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in henüz kendilerine güvenilir bir plan sunmadığını ve böylesi bir plan olmaksızın 1,5 milyon Filistinli sivilin sığındığı Refah'a saldırmanın vahim sonuçlarının olacağını vurguladı.

İsrail'e 7 Ekim'den bu yana her anlamda en ciddi desteği veren Biden yönetiminin bu desteği sürdüreceğini kaydeden Blinken, İsrail'in Refah'ı işgal etmesi durumunda ABD'nin silah yardımını askıya alma yaklaşımını da değerlendirdi.

Blinken, burada siyasi bir perspektife sahip olduklarını ancak bunun bir kırmızı çizgi olmadığını, "Başkan Biden'ın silahları durdurma tehdidini sormak istiyorum, Biden'ın kırmızı çizgisi tam olarak nedir?" şeklindeki soruya verdiği, "Bakın, söz konusu İsrail ise burada kırmızı çizgilerden bahsetmeyiz." yanıtıyla dile getirdi.

İsrail ile her konuda sürekli görüştüklerini ve sorunları bu şekilde halletmeye çalıştıklarını belirten Blinken, Refah konusundaki duruşlarının net olduğunu ancak bunun bir kırmızı çizgi olarak tanımlanmasının doğru olmadığını savundu.

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

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