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Dünya

Biden yönetiminin Kuzey Kore'ye ulaşma girişimine yanıt verilmediği iddia edildi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, geçen ay Kuzey Kore ile temas kurmaya çalıştığı ancak Pyongyang'ın henüz bu temas girişimine yanıt vermediği iddia edildi.

Kasım İleri   | 14.03.2021
Biden yönetiminin Kuzey Kore'ye ulaşma girişimine yanıt verilmediği iddia edildi

Washington DC

CNN televizyonuna konuşan isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin birçok kanaldan Kim Jong-un yönetimine ulaşmaya çalıştığını ileri sürdü.

Yetkililer, "Gerilimin tırmandırılması riskini azaltmak için şubatın ortalarından itibaren New York'ta dahil birçok kanal üzerinden Kuzey Kore hükümetine ulaşmaya çalıştık. Şu ana kadar Pyongyang'dan herhangi bir yanıt alamadık. Bu da son bir yıldır birçok kez ABD girişimlerine rağmen Kuzey Kore ile aktif bir diyalog kuramadığımızın üzerine geldi." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'ye ulaşma girişimlerine dair detay vermeyen yetkililer, Biden yönetimin Kuzey Kore'ye yönelik politikayı ve bu ülkenin ABD'ye ve bölgeye yönelik tehditlerine karşı seçenekleri de gözden geçirdiğini belirtti.

ABD ile Kuzey Kore arasında Pyongyang yönetiminin nükleer silah ve balistik füze programından dolayı zaman zaman gerilim tırmanıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde de tırmanan gerilimden sonra Trump ile Kim 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti.

İki lider arasında daha sonra mektuplaşmalar da olmuştu. Ancak Kuzey Kore nükleer programı ve balistik füze denemelerine devam etmişti.

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