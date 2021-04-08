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Dünya

Biden yönetimi, kara mayınlarının kullanımına izin veren Trump dönemi politikasını iptal edecek

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, Kara Mayınları İzleme Örgütünün raporuna göre, 2019'da dünya genelinde 5 bin 554 kişinin mayın, misket bombası ve diğer patlayıcı maddeler nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Betül Yürük   | 08.04.2021
Biden yönetimi, kara mayınlarının kullanımına izin veren Trump dönemi politikasını iptal edecek

Birleşmiş Milletler

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Trump yönetiminin kara mayınlarının stoklanmasına ve kullanılmasına izin veren politikasını iptal edeceklerini söyledi.

Greenfield, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Kara Mayınları İzleme Örgütünün raporuna göre, 2019'da dünya genelinde 5 bin 554 kişinin mayın, misket bombası ve diğer patlayıcı maddeler nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Kara mayınları yüzünden hayatını kaybedenlerin çoğunun ise siviller ve çocuklar olduğuna dikkati çeken Greenfield, ABD'nin kara mayınlarının kullanımının kısıtlanması gerektiğine inandığını ve Başkan Joe Biden'ın Trump yönetimin kara mayınlarının stoklanmasına, kullanılmasına izin veren politikasını değiştirmeyi planladığını söyledi.

Ottawa Sözleşmesi

Türkiye'nin de taraf olduğu Ottawa Sözleşmesi, kara mayınlarının kullanılması, stoklanması, üretilmesi ve transferini yasaklıyor.

ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan ise Ottawa Sözleşmesi'ni imzalamadı.

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