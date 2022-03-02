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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Biden Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları konusunda "tüm seçenekler masada" dedi

Dildar Baykan Atalay   | 02.03.2022
Biden Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları konusunda "tüm seçenekler masada" dedi

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Biden, Wisconsin eyaletine yapacağı ziyaret öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasaklayıp yasaklamayacağının sorulması üzerine, "Tüm seçenekler masada." yanıtını verdi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri kasıtlı olarak mı hedef aldığı sorusunu, "Görünen o ki öyle." şeklinde yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işleyip işlemediğini söylemek için henüz çok erken olduğunu kaydeden Biden, "Durumu çok yakından takip ediyoruz." dedi.

ABD askerlerinin Polonya ya da Doğu Avrupa'daki NATO üslerinde Ukrayna savaşından sonra da kalıp kalmaması konusunda Biden, "Bu NATO'nun vereceği bir karar." ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkeden ayrılıp ayrılmaması konusunda ise, "Bu Zelenskiy'nin kendi vereceği bir karar, biz ona yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz." yorumunda bulundu.

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