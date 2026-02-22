Dolar
Dünya

İran'ın Rusya ile yaklaşık 500 milyon avroluk gizli füze anlaşması imzaladığı iddia edildi

İran'ın hava savunmasını yeniden inşa etmek amacıyla Rusya ile yaklaşık 500 milyon avroluk gizli füze anlaşması imzaladığı iddia edildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
İran'ın Rusya ile yaklaşık 500 milyon avroluk gizli füze anlaşması imzaladığı iddia edildi

Ankara

Financial Times gazetesi tarafından elde edilen bilgilere göre, İran ile Rusya arasında Aralık 2025'te Moskova'da anlaşma imzalandı.

Anlaşma kapsamında, Rusya'nın İran'a üç yıl içinde 500 adet "Verba" taşınabilir fırlatma ünitesi ile 2 bin 500 adet "9M336" tipi füze teslim etmesi öngörülüyor.

Yaklaşık 500 milyon avro değerindeki anlaşma kapsamında füzelerin İran'a, 2027–2029 yılları arasında üç ayrı aşama halinde teslim edilmesi planlanıyor.

Öte yandan bazı kaynaklar, bazı sistemlerin İran'a planlanan takvimden önce teslim edilmiş olabileceğini belirtti.

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren savaşın ardından Tahran yönetiminin, Temmuz 2025'te bu savunma sistemlerini Rusya'dan resmen talep ettiği iddia edildi.

İran'ın bu saldırıların ardından stratejik tesislerini korumak amacıyla savunma kapasitesini artırmak için bu talepte bulunduğu kaydedildi.

"Verba", Rusya'nın en modern hava savunma sistemlerinden birisi olarak biliniyor. Bu sistem seyir füzeleri ve alçak irtifada uçan insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkili şekilde kullanılabiliyor.


