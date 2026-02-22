Dolar
43.83
Euro
51.66
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,941.10
BTC/USDT
67,387.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Barışa bağlıyız. Her türlü senaryoya karşı tüm hazırlıkları yaptık

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin barış ve istikrara bağlı olduğunu fakat her türlü senaryoya karşı da hazır olduklarını belirtti.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Barışa bağlıyız. Her türlü senaryoya karşı tüm hazırlıkları yaptık

İstanbul

Pezeşkiyan X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son müzakerelerde somut önerilerin karşılıklı olarak paylaşıldığı ve cesaret verici sinyallerin alındığını dile getiren Pezeşkiyan, "İran, bölgede barış ve istikrara bağlıdır. ABD’nin adımlarını yakından izlemeyi sürdürüyoruz ve olası her türlü senaryoya karşı gerekli tüm hazırlıkları yaptık." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün CBS kanalına yaptığı açıklamada, ABD heyeti ile yapılacak nükleer konulu müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de gerçekleşebileceğini ve bunun diplomatik bir çözüm için "iyi bir şans" olduğunu belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Gürlek'ten Yalova'da baba ile 14 aylık kızının darbedildiği olaya ilişkin açıklama: Şüpheli şahıs tutuklanmıştır
Esenler Dörtyol Meydanı ramazan ayı için ışıklandırıldı
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle "taşımalı" eğitime yarın ara verildi
İçişleri Bakanı Çiftçi, jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi
Mardin'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraca kaydedildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Barışa bağlıyız. Her türlü senaryoya karşı tüm hazırlıkları yaptık

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Barışa bağlıyız. Her türlü senaryoya karşı tüm hazırlıkları yaptık

İran ile ABD nükleer görüşmeleri 26 Şubat'ta Cenevre'de devam edecek

İran'ın Rusya ile yaklaşık 500 milyon avroluk gizli füze anlaşması imzaladığı iddia edildi

AB, ABD'den ticaret anlaşmasına uymasını istiyor

AB, ABD'den ticaret anlaşmasına uymasını istiyor
Grönland, ABD'nin göndereceği hastane gemisini istemediğini belirtti

Grönland, ABD'nin göndereceği hastane gemisini istemediğini belirtti
ABD'nin Paris Büyükelçisi, aşırı sağcı gencin ölümüyle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri'ne çağrılacak

ABD'nin Paris Büyükelçisi, aşırı sağcı gencin ölümüyle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri'ne çağrılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet