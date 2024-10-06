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İsrail'in, Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik hava saldırıları devam ediyor
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Dünya

Beyrut'ta İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi.

Faruk Hanedar, Wassim Samih Seifeddine, Çağrı Koşak  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Beyrut'ta İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi

Beyrut

Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.

Patlamalardan kısa süre önce İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti.

İsrail ordusu, saldırının gerçekleştiğine dair henüz açıklama yapmadı.

Hizbullah: Lübnan'ın güneyine saldırıların başlamasından bu yana en az 25 İsrail askeri öldürüldü

Hizbullah tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun en az 25 subay ve askerinin yapılan saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 130 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in, kayıplarının bir kısmını itiraf ettiği belirtilerek, "Önümüzdeki günlerde halkından sakladığı şeyler ortaya çıkacak" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 1411 kişi öldü.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

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