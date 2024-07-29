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Beyrut Havalimanı'nda İsrail'in olası saldırısına karşı iptal edilen uçak seferleri nedeniyle birçok yolcu mağdur oldu

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi sonucu çok sayıda yolcu mağdur oldu.

İdiris Okuduci  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Beyrut Havalimanı'nda İsrail'in olası saldırısına karşı iptal edilen uçak seferleri nedeniyle birçok yolcu mağdur oldu Fotoğraf: Turgut Alp Boyraz - AA

Beyrut

İsrail'in 27 Temmuz'da Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıdan Hizbullah Hareketi'ni sorumlu tutması üzerine taraflar arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında devam eden çatışmalar farklı bir aşamaya geçti.

Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik olası bir saldırı için herkes gözlerini İsrail ordusuna çevirmiş durumda.

Lübnan'ın tek havalimanı olan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki neredeyse tüm uçuşlar dün akşamdan bu sabaha kadar İsrail'in olası saldırısına karşı tedbir amaçlı iptal edildi ya da ertelendi.

Sabah saatlerinden itibaren bazı uçuşlar yeniden başlasa da Almanya havayolu şirketi Lufthansa ile Avusturya ve İsveç Havayolları Beyrut'a uçuşları askıya aldıklarını duyurdu.

Uçuş iptalleri, ertelemeler ve ani gelişen uçuş bilgileri nedeniyle havalimanında çok sayıda yolcu mağdur oldu.

"Yarın da uçağımın iptal edilmesinden korkuyorum"

AA muhabirine konuşan Yazan Kenan isimli yolcu, yaz tatili için ailesini görmeye Beyrut'a geldiğini, dönüş yolunda uçuşunun iptal edildiğini söyledi.

Hollanda vatandaşı olduğunu belirten Kenan, "Bugün saat sabah 8.00'de uçağım vardı. Ancak yarın sabaha ertelendi. Bu şekilde olmaz. Birçok uçak seferi ertelendi ya da iptal edildi. Orada işimiz var. Bu durum bizleri çok etkiledi. Dün de aynı mağduriyeti yaşadım ve mecburen havalimanında beklemem gerekiyor. Başka bir opsiyonum yok. Yarın da uçağımın iptal edilmesinden korkuyorum. Bu sorunun çözülmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Taziye için geldiler

Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda bekleyen bir diğer yolcu Halil Bahr, kardeşinin vefatı üzerine 5 kişilik ailesiyle beraber Fransa'dan Lübnan'a geldiklerini belirterek, "Uçağımız 01.30'da idi ancak 18.00'e ertelendi. Ardında da iptal edildi. Biz de Kıbrıs'a ve ardından Avrupa'ya bir uçak bulacağız. Kardeşim hasta idi ve öldü. Taziye için gelmiştik. Havalimanının kapanmasından dolayı endişemiz var. İsrail'in havalimanını vurmasından endişe ediyorduk." dedi.

"İstanbul üzerinden Berlin'e gideceğim"

Beyrut'tan Berlin'e gitmek için havalimanında bekleyen Musa Ahmed isimli bir diğer yolcu da "Berlin'e gidecektim. Havalimanına gelince uçağımın iptal edildiği sürprizi ile karşılaştım. Türk Hava Yolları'ndan saat 22.00'e yeni bir bilet rezerve ettim. İnşallah bu sefer uçağım iptal olmaz. İstanbul üzerinden Berlin'e gideceğim." diye konuştu.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

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