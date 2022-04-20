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Dünya

Beyaz Saray'dan, Rusya konuşurken ABD Hazine Bakanının G20 toplantısını terk etmesine destek

Beyaz Saray, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuştuğu esnada G20 Maliye Bakanları Toplantısını terk etmesini desteklediklerini açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 20.04.2022
Beyaz Saray'dan, Rusya konuşurken ABD Hazine Bakanının G20 toplantısını terk etmesine destek

Washington

Yellen'ın, Rus yetkilinin konuştuğu esnada beraberindeki ABD'li ve Ukraynalı heyetin, Rus Bakan Siluanov'un konuşması esnasında ABD'de düzenlenen G20 Maliye Bakanları toplantısını terk ettiğine ilişkin haberleri değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Yellen'ın, Ukrayna savaşının ardından G20 ve uluslararası platformlar bağlamında Rusya ile ilişkilerin eskisi gibi olamayacağını dile getirdiğini anımsatan Psaki, "Bakan Yellen ve ekibi, bazı toplantılara katılıp, bazılarına katılmayacaklarını daha önce de söyledi. Yellen'ın attığı adımları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden'ın kasımda Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesinde benzeri bir adım atıp atmayacağının sorulması üzerine ise, "Şu an bu toplantıya 6 aydan daha uzun zaman var, şimdiden bir tahminde bulunamam." yanıtını verdi.

Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdi

Rusya'nın kıtalararası balistik füze denemesi yapmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Psaki, "START Anlaşması kapsamında Rusya bu deneme konusunda bizi önceden haberdar etti." ifadesini kullandı.

Psaki, söz konusu denemenin ABD ve müttefiklerine herhangi bir tehdit arz etmediğine işaret ederek, "Rusya'nın füze demesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yaklaşımımızı değiştirmedi. Normal prosedürün bir parçası olarak Savunma Bakanlığımızı bilgilendirmiş oldular." dedi.



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