Dolar
33.98
Euro
37.66
Altın
2,558.28
ETH/USDT
2,350.80
BTC/USDT
58,023.00
BIST 100
9,521.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beyaz Saray'dan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin ölümünün sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı." dedi.

Hakan Çopur  | 12.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Beyaz Saray'dan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı. İsrail, bir daha bu tür olayların asla olmaması için daha fazlasını yapmalı." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Jean-Pierre, Eygi'nin ölümü dolayısıyla yas tutan ailesiyle aynı duyguları yaşadıklarını, ABD yönetimi olarak aile ile temas halinde olduklarını söyledi.

Sözcü Jean-Pierre, "Bu asla olmamalıydı. Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı. Başkan (Joe) Biden'ın dediği gibi; bu olayla ilgili sorumlular eksiksiz hesap vermeli. İsrail, bir daha bu tür olayların asla olmaması için daha fazlasını yapmalı." diye konuştu.

Jean-Pierre, Eygi'nin İsrailli keskin nişancı tarafından gösteriler bittikten 20 dakika sonra uzak bir mesafeden başından vurulduğunu ispatlayan Washington Post araştırma haberine atıf yapan bir gazetecinin, "Biden neden bu olayı ilk başta kaza olarak tanımladı?" şeklindeki sorusuna yanıt vermekte zorlandı.

Biden'ın ilk öncül rapora atfen böyle bir değerlendirme yaptığını savunan Beyaz Saray Sözcüsü, soruşturmayı yakından takip ettiklerini ve kapsamlı soruşturma sonuçlarına göre adım atacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Biden'ın neden hala Eygi'nin aile üyeleriyle görüşmediğinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "ABD'li yetkililer aile üyeleriyle temas halindeler, ilave aramalar üzerinde de çalışıyoruz." dedi.

- İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü
Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Üretim ve istihdamın daha da artırılmasını hedefliyoruz
Küçükçekmece'de 5 bin 65 şişe sahte parfüm ele geçirildi
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Benzer haberler

İsrail'in şu ana kadar BM'ye ait okullara düzenlediği saldırılarda 500'den fazla kişi öldü

İsrail'in şu ana kadar BM'ye ait okullara düzenlediği saldırılarda 500'den fazla kişi öldü

Beyaz Saray'dan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı

İsrail'de muhalif lider Gantz, Netanyahu'nun istifa etmesini ve erken seçim talep etti

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü
BM: İsrail'in vurduğu UNRWA okulunda Hamas üyelerinin bulunduğuna dair kanıt yok

BM: İsrail'in vurduğu UNRWA okulunda Hamas üyelerinin bulunduğuna dair kanıt yok
ABD, BMGK reformu için iki Afrika ülkesine vetosuz daimi üyelik teklif edecek

ABD, BMGK reformu için iki Afrika ülkesine vetosuz daimi üyelik teklif edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet