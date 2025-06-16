Dolar
39.39
Euro
45.63
Altın
3,385.17
ETH/USDT
2,647.10
BTC/USDT
108,373.00
BIST 100
9,350.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız
logo
Dünya

Rusya: ABD, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik görüşmeyi iptal etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD yönetiminin, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik görüşmeyi iptal ettiğini belirterek, "(Amerikalı yetkililerin) verdikleri aranın çok uzun olmayacağını umuyoruz." dedi.

Dmitri Chirciu  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Rusya: ABD, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik görüşmeyi iptal etti

Moskova

Rus basınına açıklamalarda bulunan Zaharova, Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik yeni tur istişarelerin yapılması ihtimalini değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zaharova, şunları kaydetti:

"İki ülkenin diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışma sürecinin iyileştirilmesi amacıyla rahatsız edici unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni tur istişareler kapsamındaki görüşme, Amerikalı müzakerecilerin inisiyatifiyle iptal edildi. (Amerikalı yetkililerin) verdikleri aranın çok uzun olmayacağını umuyoruz."

Rusya-ABD görüşmeleri

İlk olarak, 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, görüşmede ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili konuları ele almıştı.

ABD ve Rusya heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında, büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 10 Nisan'da İstanbul'da Rusya ve ABD heyetleri arasında yeniden görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerde, iki taraf, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer kuruluşlara ödemeleri dahil Rusya ile ABD'nin diplomatik misyonları için bankacılık ve finans hizmetlerinin sağlanmasını garanti eden anlaşmayla ilgili nota teatisinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'in, İran Devlet Televizyonuna saldırısına tepki
Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Tiran'da görüştü
TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül'de düzenlenecek
THY, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan yolcularına tanınan hakları 30 Haziran'a kadar uzattı
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Rusya: ABD, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik görüşmeyi iptal etti

Rusya: ABD, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik görüşmeyi iptal etti

AB'nin Kırım nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresi uzatıldı

ABD'li Senatör Sanders: ABD, Netanyahu'nun yasa dışı savaşına sürüklenmemeli

ABD'den "İsrail, Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmeyin" uyarısı

ABD'den "İsrail, Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmeyin" uyarısı
Pentagon, USS Nimitz uçak gemisini Orta Doğu'ya gönderiyor

Pentagon, USS Nimitz uçak gemisini Orta Doğu'ya gönderiyor
Trump: İran bu savaşı kazanamıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar

Trump: İran bu savaşı kazanamıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet