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Netanyahu, Hamaney'e suikastı işaret ederek: Ne gerekiyorsa yapacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek "Ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Burak Dağ  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Netanyahu, Hamaney'e suikastı işaret ederek: Ne gerekiyorsa yapacağız

Kudüs

Başbakan Netanyahu, İran'a 13 Haziran'da başlattıkları geniş çaplı saldırıların ardından düzenlediği ilk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hamaney'e suikast düzenleyebileceklerini ima eden Netanyahu, "Planlarımızı kamuoyu önünde detaylandırmayacağım ama ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı. 

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Netanyahu, "Tahran semalarını kontrol ettiklerini" öne sürdü

Netanyahu, "İsrail, Tahran semalarını kontrol ediyor. Tahran'a bir hava yolu döşedik." ifadeleriyle İran'ın başkentini savaş uçaklarıyla sık sık bombaladıklarını söyledi.

İran'ın hava savunma ağını "basitçe ortadan kaldırdıklarını" iddia eden Netanyahu, İran'a ait insansız hava araçlarının yarısını ve önemli radar sistemlerini imha ettiklerini öne sürdü.

Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun, İran'da askeri karargahları, balistik füze üretim tesislerini, füze rampalarını hedef aldığını belirterek İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) ve yakında duyurulacak diğer hedefleri de vurduklarını kaydetti.

İsrail, İranlı 10 nükleer bilim insanını öldürdüğünü duyurdu

Netanyahu, 13 Haziran'dan bu yana 10 nükleer bilim insanını saldırılarda öldürdüklerini, hedef alacakları birkaç nükleer bilim insanının daha olduğunu aktardı.

"Nükleer hedefleri sistematik olarak yok etmeye devam ediyoruz" diyen Netanyahu, Natanz Nükleer Tesisi'ne şiddetli saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

İsrail Başbakanı ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile temas halinde olduğunu belirterek Washington yönetimine sağladığı destekten ötürü teşekkür etti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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