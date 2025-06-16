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İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız. (VİDEO-GRAFİK) İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yeni saldırılar düzenliyor. Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyulurken hava savunma sistemlerinin de karşılık verdiği görülüyor. İsrail - İran arasındaki gerilimle ilgili son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız.
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Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: (İsrail-İran gerilimi) Bu, bölge için ciddi tehlike anı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail-İran geriliminin bölge için "ciddi tehlike anı" olduğunu belirterek, taraflara gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Zuhal Demirci  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: (İsrail-İran gerilimi) Bu, bölge için ciddi tehlike anı

İngiltere

Bakan Lammy, İngiltere Parlamentosu'ndaki oturumda, İsrail-İran gerilimine ilişkin konuştu.

İsrail'deki İngiliz vatandaşlarına destek için Londra'da ve bölgedeki belli noktalarda kriz ekibi kurduklarını belirten Lammy, önemli bilgileri paylaşabilmeleri amacıyla vatandaşlardan İsrail'de olduklarını bakanlığa bildirmeleri gerektiğini aktardı.

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Lammy, hava sahasının kapalı olması nedeniyle İsrail'den kara yoluyla ayrılmaya karar veren İngiliz vatandaşlarına yardım etmek üzere Mısır ve Ürdün'e hızlı intikal ekipleri gönderildiğini duyurdu.

Bölgedeki durumun hızla ilerlemeye devam ettiğine işaret eden Bakan Lammy, ilerleyen günlerde daha fazla saldırı beklediklerini ifade etti.

Lammy, "Bu, bölge için ciddi tehlike anı ve açıkça söylemek istiyorum ki; İngiltere, İran'a yönelik saldırılarda yer almadı. Bu, İsrail tarafından yürütülen askeri eylem." diye konuştu.

İngiliz Bakan, hiçbir askeri eylemin İran'ın nükleer kapasitesine son veremeyeceğine de dikkati çekti.

"Hem İsrail'e hem de İran'a mesajımız açık: Geri adım atın, itidalli davranın"

İsrail'in kendisini ve vatandaşlarını savunma hakkı olduğunu savunan Lammy, "Ancak, şu anda önceliğimiz gerilimi düşürmek. Hem İsrail'e hem de İran'a mesajımız açık: Geri adım atın, itidalli davranın, sonuçlarını kimsenin kontrol edemeyeceği feci çatışmanın daha da derinlerine çekilmeyin." dedi.

Lammy, büyüyen bir çatışmanın, İngiltere'nin Ürdün ve körfezdeki ortakları dahil birçok ülke için öngörülemeyen vahim sonuçları olacağı uyarısında bulunarak, "Orta Doğu'da daha fazla gerginlik İngiltere'nin çıkarına değil." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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