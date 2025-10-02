Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e dünyadan tepkiler
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından birçok ülke ve liderden tepkiler geldi.
Ankara
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in filoya saldırısı hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, önceliklerinin filodaki Belçika vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve kısa sürede ülkelerine dönmesi olduğunu belirterek Dışişleri Bakanlığının bu konuda çalışmalara başladığını aktardı.
- Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail donanma unsurları, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı
- Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
İsrail'i deniz hukuku dahil uluslararası hukuka saygı göstermeye çağıran Prevot, "Belçika, bu filoya katılanlara yönelik riski vurgulamış ve amaçlarının asil olmasına rağmen herhangi bir tehlikeden kaçınmaları için onlara çağrıda bulunmuştu." ifadesini kullandı.
Prevot, Gazze halkına engelsiz insani yardım erişimi sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları sürdüreceğini bildirdi.
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.
Yunanistan
Muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Partisi Lideri Sokratis Famelos, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkına insani yardım götüren Küresel Sumud Filosuna yapılmakta olan saldırı, Netanyahu'nun katil ve terörist politikasının bir başka parçasıdır. İnsanlığa ve dayanışmaya yapılan saldırı uluslararası hukukun net bir şekilde ihlalidir. Ne hükümet ne de uluslararası toplum sessiz kalabilir." ifadelerini kullandı.
Famelos, gönüllülerin yer aldığı gemilerden oluşan filonun, Gazze'deki çocuk ve sivillere yardım ulaştırana kadar desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, İsrail'e yönelik sert yaptırımların ve gönüllülere tam koruma sağlanmasının da gerekli olduğunu kaydetti.
Yeni Sol Partisi Lideri Aleksis Hariçis de yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısı hukuk dışı ve korkutucudur. Az önce Dışişleri Bakanı (Yorgos Yerapetritis) ile görüştüm. Kendisini bir kez daha, mantıklı olmaya davet ettim. Gemilerin Gazze'ye ulaşabilmesi, Yunan ekibin güvenliğinin garanti alınabilmesi için Yunanistan'ın müdahalede bulunmasını talep ettim. Yarın mecliste tüm demokratik muhalif partileri İsrail'in terör saldırısını kınamaya davet edeceğim. Meclis, Gazze'ye dayanışmanın ifade edildiği bir platform olsun." ifadelerine yer verdi.
Hariçiş, tüm ülkede herkesi Küresel Sumud Filosu ve Filistin'e destek eylemlerine çağırarak, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere hitaben "Birlikteyiz. Adaletin kazanması için sonuna kadar dayanışma." vurgusunu yaptı.
Fransa
Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece, İsrail ordusu 40'tan fazla ülkeden yüzlerce katılımcının olduğu Küresel Sumud Filosu'na karşı yeni bir korsanlık eyleminde bulundu." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, filoda ayrıca LFI parlamenterleri Rima Hassan, François Piquemal, Marie Mesmeur ve Emma Fourreau'nun da bulunduğu kaydedilerek, "Gazze'deki yasa dışı ablukasına ve soykırımına devam etmek için İsrail donanması, Küresel Sumud Filosu konvoyuna saldırdı, gemilere el koydu ve aktivistleri uluslararası sularda durdurdu." denildi.
Günlerdir, aşırı sağcı İsrail hükümetinin filoya karşı neler yapacağını duyurduğu anımsatılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eylemsizliği karşısında, filodaki Fransız vatandaşlarının ülkelerinin onurunu kurtardığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na ilişkin saldırısı hakkında "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve ordusunun bu yeni saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Filonun Gazze'deki soykırımı durdurmak için Avrupalı hükümetlerden daha fazlasını yaptığı vurgulanan açıklamada, "Gemilerin iade edilmesini ve kaçırılanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." denildi.
Açıklamada, Fransız vatandaşlarından söz konusu aktivistlerin serbest bırakılması talebiyle düzenlenecek tüm gösterilere katılması istenerek, "Bu haydut devlete yaptırım uygulamanın, onu ambargo altına almanın ve ateşkesi dayatmak için Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde uluslararası bir arabuluculuk gücünün konuşlandırılmasının zamanı çoktan geldi." değerlendirmesine yer verildi.
Avrupa Parlamentosu
AP'deki Sol grup, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in saldırısı sırasında aralarında Sol grup mensubu AP milletvekilleri Hassan ve Fourreau’nun da bulunduğu gemiyle canlı yayın bağlantısının kesildiği ve gemide bulunanların akıbetine ilişkin henüz bir bilgi alınamadığı belirtildi.
Mürettebatın güvenliğinden endişe edildiği belirtilen açıklamada, İsrail'e tüm alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
Açıklamada Hassan'ın saldırıdan önceki son sözlerine şöyle yer verildi:
"Onlarca insani yardım gönüllüsü ve yurttaş tamamen yasal ve şiddet içermeyen bir görev yürütüyor. İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştireceği herhangi bir gözaltı, deniz hukuku ve insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ağır ihlali anlamına gelir."
Açıklamada ayrıca AP'nin Filistin Delegasyonu Başkanı Lynn Boylan'ın da şu tespiti aktarıldı:
"Bu, son aylarda İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistleri üçüncü kez alıkoymasıdır. Filoda bulunanlar, dünya liderlerinin cesaret edemediği bir şeyi yapıyor: Filistin halkına insani yardım ulaştırmak."
Boylan, AB’yi İsrail’e yaptırım uygulamaya çağırarak, "Tüm alıkonulanların güvenliğinin sağlanması ve serbest bırakılması uluslararası toplumun sorumluluğudur." vurgusunu yaptı.
İspanya
Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, "Bu barbarlığa karşı sessiz kalmak suç ortaklığıdır, özgür bir Filistin için" sloganıyla halkı 2 Ekim'de İsrail'e karşı gösteri yapmaya davet etti.
Muhalefetteki Podemos partisinin lideri İone Belarra da, ABD merkezli Meta şirketine ait Instagram platformundan yaptığı paylaşıma, "işgalci İsrail'in askeri güçlerinin yasa dışı olarak Küresel Sumud Filosu'na el koyduğunu, soykırım gerçekleştirdiği son 23 ayda binlerce kez olduğu gibi yine savaş suçu işlediğini" vurguladı.
Küresel Sumud Filosu'nun çok farklı uluslardan, yüzlerce sivilden oluştuğunu, amaçlarının çok zaman önce hükümetlerin yapamadığını gerçekleştirerek Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak olduğunu ifade eden Belarra, "filoya yardım etmeyen ülkeleri İsrail'in bu saldırısındaki suç ortağı olmakla" suçladı.
Belarra, "Küresel Sumud Filosu'nun korunması ve soykırımın durdurulması için herkesi seferber olup, yarın İspanya'daki tüm kentlerde gösteri yapmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bask ve Katalonya'da faaliyet gösteren bazı siyasi partiler de Sumar ve Podemos'a benzer ifadelerle vatandaşlardan 2 Ekim'de sokaklara çıkıp, İsrail'i protesto etmelerini istedi.
Diğer yandan Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları da, sosyal medya platformlarından "Mahallelerimizi Filistin bayrakları ile donatalım ve desteğimizi gösterelim, Filoya saldırdılar herkes sokağa" şeklinde ifadelerle, birçok kentte İsrail'e karşı gösteri yapılması için organizsyon yer ve saatlerini duyurdu.