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İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız. (VİDEO-GRAFİK) İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yeni saldırılar düzenliyor. Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyulurken hava savunma sistemlerinin de karşılık verdiği görülüyor. İsrail - İran arasındaki gerilimle ilgili son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız.
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Dünya

ABD'li Senatör Sanders: ABD, Netanyahu'nun yasa dışı savaşına sürüklenmemeli

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail-İran geriliminde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu suçlayarak, "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemeli." değerlendirmesini yaptı.

Hakan Çopur  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
ABD'li Senatör Sanders: ABD, Netanyahu'nun yasa dışı savaşına sürüklenmemeli

Washington

ABD'li bağımsız Senatör Sanders, X hesabından yaptığı açıklamada Donald Trump yönetimine seslendi.

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"Netanyahu, İran'a saldırarak bu savaşı başlattı." ifadesini kullanan savaş karşıtı senatör, "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemeli." vurgusunu yaptı.

İsrail'in, İran'ın baş nükleer müzakerecisi Ali Şemhani'yi suikastla öldürdüğünü ve ABD-İran nükleer müzakerelerini kasten sabote ettiğini dile getiren Sanders, Trump yönetiminin Netanyahu hükümetine daha fazla destek vermemesi çağrısında bulundu.

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