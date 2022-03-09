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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Beyaz Saray, Ukrayna'ya uçak gönderilmesine ilişkin lojistik endişeleri üzerinde çalışıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Polonya’nın Ukrayna’ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili teklifine ilişkin "anlaşılabilir endişelerinin" olduğunu ve konuyu "gerginliği artırmadan" çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 09.03.2022
Beyaz Saray, Ukrayna'ya uçak gönderilmesine ilişkin lojistik endişeleri üzerinde çalışıyor

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin, savaş uçağı desteği konusunda Ukrayna ve NATO müttefikleri ile görüştüğünü belirten Psaki, Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya verilmesi için, ABD'nin Almanya'da Ramstein'daki hava üssüne sevke ve bu uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Psaki, "Rusya'nın hücum ettiği bir hava sahasına NATO üssünden uçak kalkması ve içinde Amerikan askerlerinin olması hem ABD hem de NATO için endişe kaynağıdır. Bu nedenle lojistik endişelerimiz var. Ukrayna'ya uçakları nasıl gerginliği tırmandırmadan vereceğimiz sorusuna yanıt arıyoruz." dedi.

Mariupol'deki doğum hastanesinin hedef alınmasına tepki

Rusya'nın hiçbir zaman Ukrayna savaşından dolayı kendi ülkesi içinde bu kadar muhalefetle karşılaşmayı beklemediğini belirten Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "diktatör" olarak nitelendirdi.

Psaki, Rus birliklerinin Ukrayna Mariupol’deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlemesine ilişkin ise "Bir anne olarak askeri gücün barbarca kullanıldığını ve masum sivillerin hedef alındığı bu görüntüleri görmek korkunç." yorumunda bulundu.

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