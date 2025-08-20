Dolar
Dünya

Beyaz Saray, ABD'li firmaya satılması için ek süre verilen TikTok'ta hesap açtı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li bir firmaya satılması için 17 Eylül'e kadar ek süre tanıdığı Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtı.

Aynur Şeyma Asan  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Beyaz Saray, ABD'li firmaya satılması için ek süre verilen TikTok'ta hesap açtı

Ankara

TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmasına ilişkin süreç belirsizliğini koruyor.

Beyaz Saray, 17 Eylül'e kadar süre tanınan TikTok'ta hesap açarken, hesaptan paylaşılan ilk videonun açıklamasında "Amerika geri döndük. Ne var ne yok TikTok?" ifadesi yer aldı.

ABD'de TikTok tartışması

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

Ayrıca, TikTok'un ABD'li bir firma tarafından satın alınmasına yönelik bir anlaşma yapılmaması halinde bu uygulamaya verilen süreyi uzatabileceğini kaydeden Trump, Çin'in, uygulamanın satın alınmasını onaylaması karşılığında Pekin yönetimine tarife indirimi yapabileceği mesajını vermişti.

Ardından Trump, haziranda TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin daha önce tanıdığı süreyi 90 gün daha (17 Eylül 2025'e kadar) uzattığını açıklamıştı.

