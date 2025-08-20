Dolar
logo
Dünya

ABD yönetimi, yasa dışı girişlere karşı Meksika sınırındaki duvarları siyaha boyayacak

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Meksika sınırındaki duvarların göçmenleri caydırmak amacıyla Başkan Donald Trump'ın talebi doğrultusunda siyaha boyanacağını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
ABD yönetimi, yasa dışı girişlere karşı Meksika sınırındaki duvarları siyaha boyayacak

Ankara

The Hill'in haberine göre Noem, New Mexico eyaletinin güney sınırındaki Santa Teresa bölgesinde yaptığı açıklamada göçmenlerin ülkeye yasa dışı girişine karşı yeni önlemi duyurdu.

Yüksekliği ve derinliği sayesinde göçmenlerin duvarların üstünden ve altından geçemediklerine işaret eden Noem, Bakanlığın metali daha sıcak hale getirmek amacıyla siyah boya kullanmayı deneyeceğini bildirdi.

Noem, "Bu, özellikle Başkan'ın isteği doğrultusunda. Buradaki sıcak havalarda bir şey siyaha boyandığında daha da sıcak oluyor ve insanların tırmanması daha da zorlaşıyor." dedi.

Teknolojik ekipman

Ülkeye yasa dışı girişi engellemek için ABD-Meksika sınır duvarlarının siyaha boyanacağını kaydeden Noem, duvarlara kameralar ve sensörlerin olduğu teknolojik ekipmanların da monte edileceğini söyledi.

Noem, toplantı esnasında temsili boyama için eline rulo fırça aldı.

Sınır Devriyesi Şefi Mike Banks, yeni boyama yönteminin duvarda paslanmayı önlemeye yardımcı olacağını bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Temmuz sınır istatistikleri açıklandı ve bir kez daha ABD tarihinde kaydedilen en düşük sayılar bunlar." ifadesini kullanmıştı.

