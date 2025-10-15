Dolar
Ekonomi

Fed'in Bej Kitabı, ABD'de ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiğini ortaya koydu

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyetin son haftalarda genel olarak çok az değişim gösterdiğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Fed'in Bej Kitabı, ABD'de ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiğini ortaya koydu

New York

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ekim sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin bir önceki rapordan bu yana genel olarak çok az değişim gösterdiği belirtildi.

Raporda 3 bölgenin faaliyetlerde hafif ila ılımlı artış bildirilirken, 5 bölgenin herhangi bir değişim gözlemlemediği ve 4 bölgenin hafif bir yavaşlama kaydettiği aktarıldı.

Özellikle perakende mallara yönelik tüketici harcamalarının son haftalarda hafifçe gerilediğine işaret edilen raporda, düşük ve orta gelirli hanelerin artan fiyatlar ve devam eden ekonomik belirsizlik karşısında indirim ve kampanyaları tercih etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

İmalat faaliyetinin bölgelere göre değişiklik gösterdiği ifade edilen raporda, yüksek tarifeler ve zayıflayan genel talep nedeniyle zorlayıcı koşulların devam ettiği kaydedildi.

Gelecekteki ekonomik büyüme beklentilerinin de bölge ve sektöre göre farklılık gösterdiğine değinilen raporda, çoğu bölgede süregelen belirsizliğin ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğinin düşünüldüğü bildirildi.

Raporda, "Bir bölgede, uzun süren bir hükümet kapanmasının büyüme için aşağı yönlü risk oluşturabileceği vurgulandı." ifadesine yer verildi.

"İş gücüne olan talep zayıf seyretti"

İstihdam seviyelerinin son haftalarda büyük ölçüde sabit kaldığına değinilen raporda, iş gücüne olan talebin genel olarak bölgeler ve sektörler arasında zayıf seyrettiği vurgulandı.

Raporda çoğu bölgede daha fazla işverenin, zayıf talep, artan ekonomik belirsizlik ve bazı durumlarda yapay zeka teknolojilerine yönelik artan yatırımları gerekçe göstererek işten çıkarmalar gibi yollarla çalışan sayısını düşürdüğü aktarıldı.

Fiyatların daha da yükseldiğine dikkat çekilen raporda, "Birçok bölge, sigorta, sağlık hizmetleri ve teknoloji çözümleri gibi hizmetlerin yanı sıra ithalat maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle girdi maliyetlerinin daha hızlı arttığını belirtti." ifadesi kullanıldı.

Raporda birçok bölgede tarifelerin neden olduğu girdi maliyeti artışları olduğu ancak bu artışların nihai fiyatlara yansıtılma derecesinin farklılık gösterdiği kaydedildi.

Bazı firmaların pazar payını korumak için tarife kaynaklı maliyet artışlarına rağmen satış fiyatlarını büyük ölçüde sabit tuttuğuna değinilen raporda, imalat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren bazı firmaların ise artan ithalat maliyetlerini tamamen müşterilerine yansıttıkları belirtildi.

