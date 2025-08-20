Dolar
40.92
Euro
47.68
Altın
3,325.68
ETH/USDT
4,228.00
BTC/USDT
113,941.00
BIST 100
11,075.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan “8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ne ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Elon Musk'ın "Amerikan Partisi" planlarını şimdilik askıya aldığı belirtiliyor

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın ülkenin üçüncü siyasi partisi olması planlanan "Amerikan Partisi"ni, Cumhuriyetçi seçmenleri bölme riski ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile ilişkisine zarar vermek istememesi nedeniyle askıya aldığı belirtildi.

Dilara Karataş  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Elon Musk'ın "Amerikan Partisi" planlarını şimdilik askıya aldığı belirtiliyor

Ankara

ABD'de kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Başkan Donald Trump ile arası açılan Musk'ın, haziran başında "Amerikan Partisi" adını verdiği yeni bir siyasi parti kurma fikrini açıklamasının ardından bu kararından geri adım attığı ifade ediliyor.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre Musk, şirketlerine odaklanmak istiyor ve üçüncü bir parti kurarak Cumhuriyetçi seçmenleri bölmekten kaçınmayı hedefliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, Musk'ın Başkan Yardımcısı JD Vance ile ilişkilerini sürdürmeye öncelik verdiğini ve bir parti kurması durumunda bu ilişkinin zarar görebileceğini kabul ettiğini belirtiyor.

Musk'ın 2028'de başkanlığa aday olması durumunda Vance'i mali olarak desteklemeyi düşündüğünü kaydeden yetkililer, temmuz sonunda üçüncü parti kampanyaları organize eden bir grupla yapılacak görüşmenin, Musk'ın şirketlerine öncelik vermesi nedeniyle iptal edildiğini aktardı.

Elon Musk, "Amerikan Partisi"nin önceliğinin, Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaları kamuoyuna açıklamak olacağını bildirmişti.

Trump ile Musk arasındaki tartışma

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarına ABD merkezli X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi." yorumunu yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi, İstanbul yönü ulaşıma kapandı
"TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde" bilim seferi Çanakkale'den başladı
8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde kısmi anlaşma sağlandı
Bilecik'teki doğal gölet kuruma tehdidiyle karşı karşıya kaldı
Sındırgı'daki depremin ardından 4 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşti

Benzer haberler

ABD yönetimi, yasa dışı girişlere karşı Meksika sınırındaki duvarları siyaha boyayacak

ABD yönetimi, yasa dışı girişlere karşı Meksika sınırındaki duvarları siyaha boyayacak

Elon Musk'ın "Amerikan Partisi" planlarını şimdilik askıya aldığı belirtiliyor

ABD'nin Nebraska eyaleti, yeni göçmen gözaltı merkezi planını açıkladı

Trump'ın Oval Ofis diplomasisi: Barış masası değil, güç dağılımı

Trump'ın Oval Ofis diplomasisi: Barış masası değil, güç dağılımı
Beyaz Saray, ABD'li firmaya satılması için ek süre verilen TikTok'ta hesap açtı

Beyaz Saray, ABD'li firmaya satılması için ek süre verilen TikTok'ta hesap açtı
Bulgaristan'da ABD'den satın alınan F-16'ların tesliminin gecikmesi endişe yaratıyor

Bulgaristan'da ABD'den satın alınan F-16'ların tesliminin gecikmesi endişe yaratıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet