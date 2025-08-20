Dolar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan “8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ne ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

ABD'nin Nebraska eyaleti, yeni göçmen gözaltı merkezi planını açıkladı

ABD'nin Nebraska eyaleti, "Cornhusker Kodesi (Cornhusker Clink)" adlı yeni göçmen gözaltı merkezi oluşturma planını duyurdu.

Irmak Akcan  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
ABD'nin Nebraska eyaleti, yeni göçmen gözaltı merkezi planını açıkladı

Lincoln

Cumhuriyetçi Nebraska Valisi Jim Pillen, yaptığı açıklamada, Denver ile Omaha arasında yer alan geniş çayırların ortasındaki yaklaşık 7 bin nüfuslu McCook'ta bulunan minimum güvenlikli cezaevi çalışma kampını, sınır dışı edilmeyi bekleyen ve göçmenlik işlemleri nedeniyle gözaltında tutulan kişileri barındırmak için kullanma konusunda ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile anlaştıklarını bildirdi.

Nebraska Ulusal Muhafızlarına eyalette görevli göçmenlik memurlarına idari ve lojistik destek sağlamaları talimatını vereceğini duyuran Pillen, Nebraska Eyalet Polisinin federal göçmenlik memurlarına gözaltı operasyonlarında yardımcı olmaları için izin vereceğini söyledi.

Bakan Noem de "ABD'de yasa dışı bulunuyorsanız kendinizi Nebraska'nın Cornhusker Kodesi'nde bulabilirsiniz. 'CBP Home App'i kullanarak gözaltına alınmaktan ve kendiliğinden sınır dışı edilmekten kaçının." ifadelerini kullandı.

"Cornhusker Kodesi"nin yaklaşık 300 kişiyi barındırması planlanıyor. Bu gözaltı merkezinin, birkaç eyaletten gelen tutuklular için ABD'nin orta batısının merkezi olması bekleniyor.

Eyaletin güneybatı köşesindeki tesisin ismi Nebraska'nın takma adı "Cornhusker State" ve argoda hapishane anlamına gelen "Clink" kelimesinin birleştirilmesinden geliyor. Bu isim, daha önce duyurulan Florida'daki "Timsah Alcatraz (Alligator Alcatraz)" ve "Sınır Dışı Deposu (Deportation Depot)" gözaltı merkezleri ile Indiana'daki "Speedway Hapishanesi (Speedway Slammer)" isimlerinin izinden gidiyor.

