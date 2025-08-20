TMOK, TikTok ile iş birliği anlaşması imzaladı
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, iş birliği anlaşması imzaladı.
İstanbul
Ataköy Olimpiyatevi'ndeki imza törenine TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Birsel Vardarlı Demirmen, TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz ile TikTok Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya Operasyon Lideri Melis Çağlar katıldı.
Törende açıklamalarda bulunan Gülüm, TikTok'un dünya çapında bir marka olduğuna değinerek "Bu anlaşma, bugüne kadar Türkiye'de spor konusunda yapılmış anlaşmaların çok ötesinde. Özellikle genç kitlelerle olan ilişkisi açısından dünyanın belki de en önemli markası. Kendileri, TMOK'un yeni dönem stratejisini destek olmaya ve 4 yıl boyunca bizimle iş birliği yapmaya karar verdi." diye konuştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dünya nüfusunun 8 milyarı geçtiğini aktaran Gülüm, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar, dünyada yaşanan kaotik ortamlardan etkileniyorlar ve kendilerini iyi hissedecekleri alanlara ve yerlere ulaştırmaya çalışıyorlar. Bunların içinde tartışmasız bir numaralı olgu spor. Dünyada insanların aynı anda ekran karşısına geçip takip ettikleri tek olgu spor. Son Paris Olimpiyat Oyunları'nı 5,2 milyar, bir önceki Dünya Futbol Şampiyonası'nı 3,4 milyar insan izledi. Ülkemde gençliğin arayış içinde olduğunu görüyoruz. Obezite ve teknoloji bağımlılığı Türkiye'de gençlik üzerinde çok ciddi bir sorun. Bütün bu sorunların tek çözümü spor. Hedefleri olan kurum olarak ihtiyacımız olan şey iletişim. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi, elimizdeki verileri gençliğe aktarmamız gerekiyor. Türkiye genelinde sosyal medya kullanıcıları günlerin 2 saat 40 dakikasını sosyal medyaya ayırıyor. Gençlerin yaklaşık yarısı her gün 4 saat sosyal medyada vakitlerini geçiriyor. Yaklaşık yüzde 12'si ise 7 saatlerini sosyal medyada geçiriyor. Burada çok önemli fark oluşturan bir kurum TikTok. Kullanıcılar ortalama günde 1 saatlerini bu platformda geçiriyorlar. Fakat Z kuşağı 1 saat 45 dakika kalıyor. TMOK için bundan daha büyük bir fırsat olamaz. TikTok'un bizim felsefemizi, gençlerimizi, olimpik değerlerimizi Türk toplumuyla tanıştırmasını bekliyoruz. TikTok'un bize büyük katkı yapacağını düşündük."
TMOK Başkanı, TikTok ile iş birliklerinin ilk denemesini 24 Ağustos Pazar günkü Boğaziçi Yüzme Yarışları'nda yapacaklarını vurguladı.
"Erzurumlu genç kızlar, curlingte dünya çapında olmaya ilerliyor"
Ahmet Gülüm, Curling Kadın Milli Takımı'nın 2026 Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na katılım için mücadele ettiğini belirtti.
2026 Cortina Kış Olimpiyatları'nın önemine değinen Gülüm, şunları kaydetti:
"Gelecek yıl Cortina'da Kış Olimpiyat Oyunları yapılacak. Kadın Milli Curling Takımı'mız aralık ayındaki elemelerde kota alabilir. Erzurumlu genç kızlar, curlingte dünya çapında olmaya ilerliyor. Kadın Basketbol Milli Takımı, Kadın Voleybol Milli Takımı'nın ardından Kadın Curling Milli Takımı da Milano'ya giderse çok büyük bir başarı gelecek. Bunun arkasında müthiş bir hikaye var. Erzurum'da Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ile kızlarımızın gayretiyle müthiş bir takım oluşturmuşlar. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'ndan sonra ikinci hedefimiz Curling Milli Takımı'mızın iletişimi olacak. Bu çok değerli bir içerik. Türkiye'de spor denince sadece futbol algılanıyor. Diğerleri araya girmeye çalışıyor. Bizim 60'ın üzerinde federasyonumuz var. 36 federasyonumuz olimpiyatlara sporcu gönderiyor."
Aldanmaz: "Büyük ve güzel bir hayalin ilk adımını atıyoruz"
Barış Aldanmaz ise spor kültürünü Türkiye'deki geniş kitlelere yaymak istediklerini söyledi.
TMOK için sadece içerik planlaması yapmayacaklarının altını çizen Aldanmaz, "Bugün büyük ve güzel bir hayalin ilk adımını atıyoruz. Bu sadece içerik planlamasından olacak bir iş birliği değil. Çok daha geniş bir çerçevede spora, sporculara ve sporun getirdiği ilkelere olan inancımızın çok büyük bir göstergesi. Bu projede yer almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu iş birliğini TikTok'un Türkiye'deki spor kültürüne duyduğu saygının ve bu kültürü daha geniş topluluklara yaymayla ilgili olan tutkusunun net bir ifadesi olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.
Kurumsal amaçlarından bahseden Barış Aldanmaz, "Bu projedeki temel amacımız, Türkiye'deki spor kültürünü elimizdeki bütün araçları kullanarak ve sporun getirdiği disiplin, çalışmak, inanmak, azim gibi değerleri olabildiğince topluluklarımıza yaymaya çalışmak. Bizim en temel becerilerimizden bir tanesi etkileşimimiz ve erişimimiz. Şu anda globalde 1 milyardan fazla insan platformumuzda günde ortalama bir film süresi kadar vakit geçiriyor. Fakat rakamlarla ölçülemeyen, belki de bir o kadar değerli bir diğer becerimiz de doğallığımız. TikTok'ta her gün milyarlarca insan kendi dillerinden, kendi hikayelerini, kendi topluluklarına anlatmaya çalışıyorlar. İşte burada yapmaya çalıştığımız, bu erişim ve etkileşim becerisi ile doğallığı birleştirip bunu spor iletişimine de taşımak." şeklinde görüş belirtti.
Aldanmaz, olimpik sporcuların sponsor desteğinin artmasını de hedeflediklerini vurgulayarak "Bu iş birliğine Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'yla başlayarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sonuna kadar milli sporcularımızın tüm yolculuğunu platformumuzda paylaşarak topluluklarımıza ilham vermek istiyoruz. Bu süreçteki olimpik başarılarımızı global arenaya elimizden geldiğince taşımaya çalışmayı hedefliyoruz. Ayrıca birlikte çalıştığımız 10 binden fazla markamızı bu iş birliğine dahil ederek bir ekosistem oluşturmak ve sporcularımıza olabildiğince fazla sponsorluk imkanı oluşturmaya çalışmayı amaçlıyoruz. Kullanıcılar için doğallık ne kadar önemliyse markalarımız için de aynı. Sporcu hikayeleri platformumuzda yaşamaya başladıkça markalarımızın da bu yolculuğa dahil olacağına inanıyorum. Bu bizim için herhangi bir proje değil. Tüm ekibin tutkuyla sarılıp, çalışacağı bir proje." değerlendirmesinde bulundu.
Birsel Vardarlı Demirmen: "Çok heyecan verici bir proje"
TMOK yöneticisi eski milli basketbolcu Birsel Vardarlı Demirmen, iş birliğinin heyecan verici ve etkileyici olduğunu söyledi.
Dijital platformların önemine değinen Demirmen, "Çok heyecan verici bir proje. Ben de 2 defa olimpiyat görmüş bir sporcu olarak çok etkilendim. Artık günümüz dünyasında dijital platformun ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. TMOK olarak en önemli hedeflerimizden birisi spor kültürünü oluşturmak, sporu yaymak, her çocuğu ve gence dokunabilmek, onların spor yapmasını sağlayabilmek. Bunu da TikTok'la başaracağını düşünüyorum. Olimpizmin değerlerini yeni nesillere TikTok'un ürettiği içeriklerle anlatacağımızı düşünüyorum." dedi.
Çağlar: "Kullanıcılarımızın hayatlarına pozitif dokunuşlar yapmayı önemsiyoruz"
Melis Çağlar da çocuk ve gençlere spor aracılığıyla ilham vermek istediklerini dile getirdi.
TMOK ile aynı hayali paylaştıklarını aktaran Çağlar, şöyle konuştu:
"Hem spor dünyası hem de dijital dünya adına heyecan verici bir işbirliğini duyuruyoruz. TikTok ve TMOK olarak yalnızca bir iş birliğini değil ortak bir hayali hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TikTok'ta spor içerikleri, hem globalde hem de Türkiye'de çok büyük ilgi görüyor. Kullanıcılarımız yalnızca izlemiyor, tüketmiyor, takip etmiyor. Aynı zamanda ilham alıyor, ilham veriyor, içerikler oluşturuyor, öğreniyor ve deneyimliyor. Platformumuza spor, yalnızca bir izleme alışkanlığı değil aynı zamanda bir katılım ve keşif alanı. Başta gençler olmak üzere tüm kullanıcılarımızın hayatlarına pozitif dokunuşlar yapmayı önemsiyoruz. TikTok'un 'Faydası çok' yaklaşımını yansıtan bu ortaklıkla özellikle ülkemizde daha az görünür olan dallarına da ışık tutmak istiyoruz. Futbol, basketbol, voleybol hemen hepimizin ilgi duyduğu, takip ettiği branşlar. Bizim amacımız, yalnızca bu büyük spor dallarını değil daha az bilinen ama bir o kadar da kıymetli diğer spor dallarını da görünür kılmak, herkese sevdirmek. Tüm dünyanın takip ettiği Paris Olimpiyat Oyunları boyunca platformumuzda 1,9 milyondan fazla içerik oluşturuldu. Bunlar, 49 milyar kez görüntülendi. Sporun daha görünür, ilham verici, kapsayıcı olması için birçok projeye imza atacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.