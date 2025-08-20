Dolar
40.93
Euro
47.77
Altın
3,343.81
ETH/USDT
4,138.70
BTC/USDT
112,907.00
BIST 100
11,123.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li yetişkinlerde alkol tüketimi, 1939'dan beri en düşük seviyesinde

ABD'de yapılan anket, 1939'dan bu yana yetişkinlerde alkol tüketiminin yüzde 54 ile en düşük seviyede olduğunu ortaya koydu.

Aynur Şeyma Asan  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
ABD'li yetişkinlerde alkol tüketimi, 1939'dan beri en düşük seviyesinde

Ankara

ABD merkezli araştırma şirketi Gallup, 7-21 Temmuz'da 18 yaş üstü 1002 ABD'linin katılımıyla alkol tüketimine ilişkin anket yaptı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 54'ü alkol tükettiklerini belirtti. Bunun, 1939'dan bu yana yani son 86 yıldır Gallup'un elde ettiği verilerin en düşük seviyesi olduğu ifade edildi.

Yetişkin katılımcıların yüzde 53'ü, orta seviyede alkol tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu ifade etti. 2015'te yapılan ankette bu oran, yüzde 28'di.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Genç yetişkin kategorisindeki 18-34 yaşlarındaki katılımcıların yüzde 66'sı orta seviyede alkol tüketiminin sağlığa zararlı olduğu görüşünü paylaştı. 2015'te yapılan ankette bu yaş grubundaki katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı bu görüşe sahipti.

55 yaş üstü yetişkinlerin yarısına yakını, orta seviyede alkol tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu belirtirken 2015'teki ankette bu oran yüzde 22'ydi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zafer Haftası’nda TCG Anadolu gemisiyle Çanakkale’den İstanbul’a yolculuk düzenlenecek
Fatih'te İETT otobüsündeki tartışmada şoföre biber gazı sıkıldı
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım'da yapılacak
İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan sosyal medya yöneticisi "kullanılmışlık hissini" telefon notlarına yazdı
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı cuma günü İstanbul'da başlayacak

Benzer haberler

ABD'li yetişkinlerde alkol tüketimi, 1939'dan beri en düşük seviyesinde

ABD'li yetişkinlerde alkol tüketimi, 1939'dan beri en düşük seviyesinde

ABD, Ukrayna'ya sevki için Avrupa'ya sattığı silahlara fiyat artışı uyguluyor

ABD yönetimi, yasa dışı girişlere karşı Meksika sınırındaki duvarları siyaha boyayacak

Elon Musk'ın "Amerikan Partisi" planlarını şimdilik askıya aldığı belirtiliyor

Elon Musk'ın "Amerikan Partisi" planlarını şimdilik askıya aldığı belirtiliyor
ABD'nin Nebraska eyaleti, yeni göçmen gözaltı merkezi planını açıkladı

ABD'nin Nebraska eyaleti, yeni göçmen gözaltı merkezi planını açıkladı
Trump'ın Oval Ofis diplomasisi: Barış masası değil, güç dağılımı

Trump'ın Oval Ofis diplomasisi: Barış masası değil, güç dağılımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet