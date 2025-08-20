ABD'li yetişkinlerde alkol tüketimi, 1939'dan beri en düşük seviyesinde
ABD'de yapılan anket, 1939'dan bu yana yetişkinlerde alkol tüketiminin yüzde 54 ile en düşük seviyede olduğunu ortaya koydu.
Ankara
ABD merkezli araştırma şirketi Gallup, 7-21 Temmuz'da 18 yaş üstü 1002 ABD'linin katılımıyla alkol tüketimine ilişkin anket yaptı.
Buna göre, katılımcıların yüzde 54'ü alkol tükettiklerini belirtti. Bunun, 1939'dan bu yana yani son 86 yıldır Gallup'un elde ettiği verilerin en düşük seviyesi olduğu ifade edildi.
Yetişkin katılımcıların yüzde 53'ü, orta seviyede alkol tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu ifade etti. 2015'te yapılan ankette bu oran, yüzde 28'di.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Genç yetişkin kategorisindeki 18-34 yaşlarındaki katılımcıların yüzde 66'sı orta seviyede alkol tüketiminin sağlığa zararlı olduğu görüşünü paylaştı. 2015'te yapılan ankette bu yaş grubundaki katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı bu görüşe sahipti.
55 yaş üstü yetişkinlerin yarısına yakını, orta seviyede alkol tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu belirtirken 2015'teki ankette bu oran yüzde 22'ydi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.