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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 500'ü geçti

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 70 artarak 58 bin 685'e ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 522'ye yükseldi.

Şerife Çetin   | 03.06.2020
Belçika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 500'ü geçti

Brüksel

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 70 artarak 58 bin 685'e ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 522'ye yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 31 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 25 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 6 artarak 172'ye çıktığı belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 70 artarak 58 bin 685'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 17 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 522'ye yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Belçika Güvenlik Konseyi toplandı

Ülkedeki normalleşme sürecinde üçüncü aşamanın detaylarını belirlemek için Belçika Güvenlik Konseyi sabah saatlerinde toplandı.

Konseyin bir sonraki normalleşme tarihi olan 8 Haziran'da restoran, kafe ve otellerin sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla açılmasına karar vermesi bekleniyor.

Aynı zamanda halihazırda 4 kişiyle sınırlı tutulan sosyal irtibat kuralının da kaldırılması öngörülüyor.

Mevcut durumda haziran sonuna kadar yasak olan kültürel ve spor faaliyetlerinin de gündeme gelmesi beklenen Konsey'de, turistik faaliyetler ile spor müsabakalarına ilişkin de bir tartışma gerçekleşeceği düşünülüyor.

Belçika nüfusu tahmin edilenden az artacak

Belçika Federal Planlama Bürosu, Kovid-19'un neden olduğu ölümler ve göçte azalma nedeniyle ülke nüfusunun bu yıl öngörülenden çok daha az artacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Halihazırda 11,5 milyon olan nüfusun 50 bin civarında artış göstermesi beklenirken, tahminin 17 bine çekildiği ifade edildi.

Belçika'da normalleşme süreci

Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına 18 Mayıs'ta geçildi. Okullar, sıkı tedbirlerle kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.

Müzeler ve hayvanat bahçeleri de gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.

Kuaförlerin randevuyla müşteri kabul ettiği ülkede, düğün ve cenaze törenleri azami 30 kişinin katılımıyla yapılabiliyor. Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüplerinde en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapılabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.

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