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Ekonomi, İsrail-Filistin çatışması

Belçika, İsrail'e AB pazarında ticari imtiyaz sağlayan anlaşmanın gözden geçirilmesine öncülük edecek

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, ülkesinin İsrail'e Avrupa Birliği (AB) pazarında ticari imtiyazlar sağlayan anlaşmanın gözden geçirilmesi girişimine öncülük edeceğini bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Belçika, İsrail'e AB pazarında ticari imtiyaz sağlayan anlaşmanın gözden geçirilmesine öncülük edecek

Brüksel

De Sutter, X hesabından federal hükümetin aldığı bir kararı paylaştı.

Belçika'nın AB-İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi girişimine öncülük edeceğini belirten De Sutter, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden ürünlere de gümrük vergisi getirilmesi çağrısı yaptı.

Filistin'in BM'ye tam üyeliğine destek

De Sutter ayrıca, "Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini destekleyen bir BM karar tasarısına ortak sponsor olacağız." ifadesine yer verdi.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etmişti.

İspanya ve İrlanda İsrail'le ticari bağların gözden geçirilmesini istemişti

İspanya ve İrlanda, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyan ticari anlaşmanın acilen gözden geçirilmesini talep etmişti.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin liderleri AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdikleri ortak mektupta, Gazze'de kötüleşen insani durumdan "derin endişe" duyduklarını ifade ederek AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nda öngörülen insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülüklerin İsrail tarafından ihlalinin tespit edilmesi halinde AB'nin "uygun tedbirleri alması" gerektiğini vurgulamıştı.

Haziran 2000’de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyor.

AB-İsrail arasındaki ticaret hacmi 2022'de 46,8 milyar avro düzeyine ulaştı ve AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı haline geldi.

İspanyol ve İrlandalı liderin de atıfta bulunduğu anlaşmanın ikinci maddesi İsrail'in insan hakları ve demokratik ilkelere saygı duymasını gerektiriyor.

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