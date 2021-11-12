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Dünya

Belavia, Türkiye'den Belarus'a Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını taşımayacak

Belarus hava yolu şirketi Belavia, Türk hükümetinin kararıyla Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının Türkiye’den Belarus’a taşınmayacağını açıkladı.

Emre Gürkan Abay   | 12.11.2021
Belavia, Türkiye'den Belarus'a Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını taşımayacak

Moskova

Belavia’dan yapılan yazılı açıklamada, Türk hükümetinin aldığı karar uyarınca bugünden itibaren Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının Türkiye’den Belarus’a taşınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, karardan etkilenen biletli yolculara ücret iadesi yapılacağı kaydedildi.

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