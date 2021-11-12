Belavia, Türkiye'den Belarus'a Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını taşımayacak
Belarus hava yolu şirketi Belavia, Türk hükümetinin kararıyla Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının Türkiye’den Belarus’a taşınmayacağını açıkladı.
Moskova
Belavia’dan yapılan yazılı açıklamada, Türk hükümetinin aldığı karar uyarınca bugünden itibaren Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının Türkiye’den Belarus’a taşınmayacağı belirtildi.
Açıklamada, karardan etkilenen biletli yolculara ücret iadesi yapılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.