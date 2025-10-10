Dolar
Gündem

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi İnan, Basra kentinin Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Basra’nın Türkiye’nin tarihinde müstesna bir yeri olduğunu belirtti.

Haydar Karaalp  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi İnan, Basra kentinin Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Basra

İnan, temaslar gerçekleştirdiği Irak'ın Basra kentinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi İnan, "Basra bizim tarihimizde müstesna bir yere sahip. Türkiye’nin Basra’da başkonsolosluğu bulunan az sayıda ülkeden birisi olmasından dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

İnan, Basra’nın Irak’ın "ekonomik başkenti" niteliğinde bir kent olduğunu kaydederek buradaki zenginliğin de kenti tüm bölgede müstesna bir konuma yükselttiğini vurguladı.

"Aşiretlerle dostluğumuz devam ediyor"

İnan, Basra ile tarihi bağlara dair ise "Kut’ül Amare’yi hatırlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı’nda işgale karşı birlikte şehit verdiğimiz, kan döktüğümüz aşiretlerle dostluğumuz devam ediyor. Basra, bizim tarihimizde müstesna bir şehir. Sadece ekonomik olarak değil, bu açıdan da müstesna bir şehir." ifadelerini kullandı.

Kalkınma Yolu’nun başlangıç noktası Fav Limanı'nın Basra'da olduğunu dile getiren İnan, "Kalkınma Yolu’na önem veriyoruz. Bu, Irak’ın değerli bir projesidir, biz Türkiye olarak da bu projenin asli ortaklarından birisiyiz. Bu, Irak’ta ciddi bir dönüşüm yaratacaktır." diye konuştu.

Tüm bölgede kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadele edildiğine dikkati çeken Büyükelçi İnan, Irak ve Basra’da da bunun ağır şekilde yaşandığını söyledi.

Büyükelçi İnan, Basra’da Vilayet Meclisi ve Vali Esad İdani ile "su arıtma, suyun tuzdan arındırılması, Maarif Vakfı’nın burada açacağı okullar ve TİKA’nın vereceği kalkınma destekleri" konusunda kapsamlı istişarelerde bulunduklarını sözlerine ekledi.

