Dolar
9.58
Euro
11.15
Altın
1,786.57
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü için TBMM'den Ulus 1. Meclis'e hareket ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü için TBMM'den Ulus 1. Meclis'e hareket ediliyor.
logo
Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Türkiye küresel düzeyde aktif rol oynuyor

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkiye’nin küresel ve bölgesel düzeyde aktif rol oynadığını belirterek, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin Erdoğan liderliğinde belirlenen tüm yönlerde yeni başarılara ulaşacağına emin olduğunu söyledi.

Ali Cura   | 29.10.2021
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Türkiye küresel düzeyde aktif rol oynuyor

Minsk

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aleksandr Lukaşenko, Belarus halkı ve kendi adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Minsk’in Ankara ile dostluk ve karşılıklı güven geleneklerine dayalı ilişkilere önem verdiğine işaret eden Lukaşenko, "Belarus için olduğu kadar Türkiye için de egemenlik ve bağımsızlık, devlet yapısının sarsılmaz önceliklerindendir. Modern gerçekliklerde zamanın görülmemiş zorluklarına karşı etkili bir şekilde direnmek için çabaları birleştirmek önemlidir." ifadesini kullandı.

Lukaşenko, Türkiye’nin dinamik gelişimine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Türkiye, küresel ve bölgesel düzeyde aktif rol oynuyor. Türkiye’nin 2023’te, sizin yönetiminizde tüm belirlenen yönlerde yeni görkemli başarılara ulaşacağına eminim." dedi.

Ankara’da Nisan 2019'da varılan anlaşmaların uygulanması da dahil olmak üzere Belarus ile Türkiye arasındaki iş birliğinin her yıl güçlendirileceğine ve her iki ülke halklarının yararına yeni başarılarla büyüyeceğine olan inancını vurgulayan Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sağlık, çalışmalarında başarı, Türk halkına barış ve refah diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 50 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1700’ü geçti
Fransa'da 1300 hemşire görevinden istifa etti
Türkiye'de 25 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti
Kiev'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren tedbirler sıkılaştırılacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: AKM’yi daha ihtişamlı günler bekliyor

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Türkiye küresel düzeyde aktif rol oynuyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Dünyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Dünyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor