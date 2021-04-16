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Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’a tepki

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunca yayımlanan duyuruda, "Dışişleri Bakanımız Sayın Dendias’ın azınlığımızın Türk kimliğini inkarı tarafımızdan kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Mehmet Hatipoğlu   | 16.04.2021
Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’a tepki

Gümülcine

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Ankara ziyaretinde Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın kimliğine ilişkin kullandığı ifadeler, azınlık kurum ve kuruluşlarınca tepkiyle karşılandı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunca (BTTADK) yayımlanan duyuruda, Dendias’ın, Ankara ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile olan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında dile getirdiği Batı Trakya azınlığıyla ilgili ifadelerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BTTADK duyurusunda, Ankara’daki basın toplantısında 1923 Lozan Antlaşması ile Türkiye ve Yunanistan’da karşılıklı bırakılmış azınlıkların gündeme geldiği belirtilerek, "Dışişleri Bakanımız Sayın Dendias’ın azınlığımızın Türk kimliğini inkarı tarafımızdan kabul edilemez.” ifadelerine yer verildi.

Merkezi İstanbul’da bulunan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğince (BTTDD) yapılan açıklamada, Dendias’ın Ankara ziyaretinde Batı Trakya Türk Azınlık ile ilgili söylemleri kınandı.

BTTDD Başkanı Necmettin Hüseyin imzası ile yayımlanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Küstahça söylemler, dostane ilişkilerin kurulmasını engeller. Bu tutum akıl tutulmasının en somut örneğidir. Kendisine cevabımız nettir. Batı Trakya’da yaşayan azınlık Türk’tür ve Türk olarak yaşamaya da devam edecektir.”

Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, Yunan Dışişleri Bakanı'nın Ankara ziyareti sırasında Batı Trakya Azınlığı’nın Türk kimliğini inkar ederek en temel insan hakkını hiçe saydığını kaydetti.

Habipoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkemiz bizlerin kendimizi 'Türk' olarak tanımlamamıza izin vermeyerek en temel insan haklarını hiçe saymaktadır. Ülkemiz yöneticilerinin kimliğimizi inkar politikası bizim Türk olduğumuz gerçeğini asla değiştirmeyecektir."

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