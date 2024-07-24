Dolar
32.85
Euro
35.68
Altın
2,409.54
ETH/USDT
3,472.30
BTC/USDT
65,997.00
BIST 100
11,089.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Başkanlık seçim kampanyasına başlayan Harris'ten "seçimleri kazanacağız" vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların adayı haline gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk seçim kampanyası mitinginde 5 Kasım'da yapılacak seçimleri kazanma sözü verdi.

Hakan Çopur  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Başkanlık seçim kampanyasına başlayan Harris'ten "seçimleri kazanacağız" vurgusu

Washington

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Harris, Wisconsin eyaletinde düzenlediği ilk seçim mitinginde birçok başlıkta Demokratlara umut verdi.

Kendisine güvenip yerine aday gösterdiği için Biden'a teşekkür eden Harris, bu güveni boşa çıkarmayacağını ve Trump'ı yenerek başkanlık seçimlerini kazanacağını savundu.

Wisconsin'in başkanlık seçimlerindeki kritik eyaletlerden biri olduğunu hatırlatan Harris, önce Wisconsin'de sonra da diğer eyaletlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı mağlup edeceklerine inandığını belirtti.

"Bizim mücadelemiz gelecek içindir, mücadelemiz özgürlük içindir. Donald Trump ise ülkemizi geri götürmek istiyor" diye konuşan Harris, ekonomiden sosyal alanlara birçok başlıkta Demokrat ilkeleri savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Amerikan değerleri için Trump'la mücadele etmeye hazır olduğunu dile getiren Harris, bunun için tüm Demokratları bir çatı altında toplayabilmesi gerektiğinin farkında olduğunu ve bunun için her şeyi yapacağını kaydetti.

Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kazanabilmesi için gereken delege sayısına ulaştığını aktaran Harris, parti tabanına ve seçmenlere teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.

Demokrat Parti'nin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi
Emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin 2024 yılı genel atamaları yapıldı
TCG Kınalıada, Katar’ın Doha Limanı'nı ziyaret etti
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye, Filistinlilerin Pekin'de milli birliğe yönelik bildiriyi kabul etmesinden memnun

Benzer haberler

Başkanlık seçim kampanyasına başlayan Harris'ten "seçimleri kazanacağız" vurgusu

Başkanlık seçim kampanyasına başlayan Harris'ten "seçimleri kazanacağız" vurgusu

ABD Kongresi'nde toplanan yüzlerce Yahudi, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti

ABD'li Senatör Menendez'in 20 Ağustos'ta görevinden istifa edeceği iddia edildi

Demokrat Kongre liderlerinden Kamala Harris'e tam destek

Demokrat Kongre liderlerinden Kamala Harris'e tam destek
Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez ABD halkına hitap edecek

Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez ABD halkına hitap edecek
ABD, İsrail ve BAE’nin Gazze’de saldırılar sonrasına ilişkin görüşme yaptığı iddia edildi

ABD, İsrail ve BAE’nin Gazze’de saldırılar sonrasına ilişkin görüşme yaptığı iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet