1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na katılacak.
(İstanbul/14:30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış programına katılacak, cuma namazını Ulu Cami'de kılacak, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Sivil Toplum Buluşması ve Kültür Yolu Festivali'ne iştirak edecek.
(Diyarbakır/10.30/12.12/13.15/14.00/16.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından kabul edilecek, Arnavutluk-Türkiye Yatırım Forumu 2025 Açılış Töreni'ne katılacak.
(Tiran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'ne iştirak edecek.
(Amsterdam) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Pediatri Kongresi açılış töreni ile Türktransplant Konferansı açılış törenine katılacak.
(Girne/09.15/Magosa/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda "Teknoloji, Dijital Ticaret ve Üretim" paneline iştirak edecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Forumu Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nda "Türkiye-Afrika Uluslararası Sivil Havacılık İşbirliği" paneline katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve 2024 yılı bölgesel hane halkı tüketim harcaması verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya gelecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.
(Washington/Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na katılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, senato toplantısı ve kortej yürüyüşü, "Bilim Kitabesine Taş İşlenmesi" programı, üniversitenin 2025-2026 Akademik Yılı açılış programı ile "Bilim Hasadı Projesi Çiftçi Buluşması"na iştirak edecek.
(Erzurum/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'de Kültür Yolu Festivali kapsamında basın açıklaması yapacak, sergi ziyaretlerinde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, Diyarbakır'da Antakya Medeniyetler Korosunun konserini izleyecek.
(Mardin/11.00/13.15/15.00/Diyarbakır/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özbekistan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spor Bakanları 9. Toplantısı'na katılacak.
(Taşkent/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer maçıyla başlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
5- Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde kendisine ait değişken ağırlık paletsiz dalış dünya rekorunu kırma denemesi yapacak.
5- Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde kendisine ait değişken ağırlık paletsiz dalış dünya rekorunu kırma denemesi yapacak.

(Antalya/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)