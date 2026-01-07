Dolar
Trabzonspor’un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, Trabzon Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Bakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver ve Dışişleri Bakanı Mohamad ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan ile Ankara'da bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Bakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver ve Dışişleri Bakanı Mohamad ile Ankara'da görüştü

Ankara

Bakanlığın ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Enver ve Mohamad ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.




