Dünya

Bahreyn'e yönelik İHA saldırılarında 4’ü ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı

Bahreyn, İran’ın düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısının 4’ü ağır olmak üzere 32’ye yükseldiğini duyurdu.

Ömer Erdem  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Bahreyn'e yönelik İHA saldırılarında 4’ü ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı

İstanbul

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Sitre sahil kentine İHA'larla saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda yaralı sayısının 4’ü ağır olmak üzere 32’ye yükseldiği aktarıldı.

