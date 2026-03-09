Bahreyn'e yönelik İHA saldırılarında 4’ü ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı
Bahreyn, İran’ın düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısının 4’ü ağır olmak üzere 32’ye yükseldiğini duyurdu.
İstanbul
Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Sitre sahil kentine İHA'larla saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırıda yaralı sayısının 4’ü ağır olmak üzere 32’ye yükseldiği aktarıldı.
