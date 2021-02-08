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Ümraniye'de Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
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Dünya

BAE Katar Emiri'nin annesiyle Michelle Obama arasındaki yazışmalar üzerinden gizli bilgilere ulaşmış

Birleşik Arap Emirlikleri'nin, siber saldırıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza ile Michelle Obama arasındaki yazışmalar üzerinden gizli bilgilere ulaştığı belirtildi.

İdiris Okuduci   | 08.02.2021
BAE Katar Emiri'nin annesiyle Michelle Obama arasındaki yazışmalar üzerinden gizli bilgilere ulaşmış

İstanbul

 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), siber saldırı düzenleyerek Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza ile eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi arasındaki elektronik posta yazışmaları üzerinden gizli bilgilere ulaştığı belirtildi.

New York Times gazetesinin siber güvenlik muhabiri Nicole Perlroth'ın yazdığı "Bana dünyanın nasıl sona erdiğini anlattılar" adlı kitabın bir bölümünde, BAE'nin Katar başta olmak üzere bölgedeki ülkeler ve kurumlara yönelik siber saldırılarına yer verildi.

Kitapta, BAE'nin eski ABD'li siber güvenlik uzmanlarının yardımıyla Katar Emiri Al Sani'nin annesi Şeyha Moza ile Michelle Obama arasında 2015 yılında gerçekleşen bir posta ileti dizinine sızarak, tüm görüşmeleri takip altına aldığı ifade edildi.

Elektronik postanın, 2015'te Doha'daki yıllık eğitim konferansına katılmak için Michelle Obama'nın Şeyha Moza ile gerçekleştirdiği şahsi görüşmeler, güvenlik detayları ve seyahat planıyla alakalı olduğu kaydedildi.

Obama ve Moza'nın bilgilerine ulaşılmasının ardından BAE'nin siber operasyonunda görevli ABD'li bir çalışanın, duruma tepki göstererek istifa ettiği ve Abu Dabi'nin casusluk programından ayrıldığı aktarıldı.

BAE, ABD'li ve İsrailli eski ajanların desteğiyle "siber ordu" kurdu

BAE, 2008'den bu yana eski ABD'li ve İsrailli ajanlardan destek alarak kurduğu siber ordu ile hedefindeki kişiler veya ülkelere ait hassas bilgileri elde etmeyi amaçlıyor.

Açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, BAE'nin siber güvenlik konusundaki ilk ciddi çalışması 2008 yılında başladı.

BAE, Arap Baharı'nın başladığı 2011 yılından bu yana hem ülkesi hem de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da demokratik rejimlerin iş başına gelmesinin önünü tıkamak için siber ordu dahil tüm mali imkanlarıyla adeta "hibrit savaşı" taktiğiyle saldırgan bir politika yürütüyor.

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