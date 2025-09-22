Dolar
Antalya Demre'de toptancı halinde patlama meydana geldi
logo
Dünya

ABD’li Temsilci Barrack: ABD Hizbullah’a müdahale etmeyecek, İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinden çekilmeyecek

Hizbullah’ın yeniden toparlandığını savunan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan hükümetini yalnızca konuşmakla ve Hizbullah’a karşı somut adım atmamakla suçladı.

Esat Fırat  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
ABD’li Temsilci Barrack: ABD Hizbullah’a müdahale etmeyecek, İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinden çekilmeyecek

Beyrut

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ülkesinin Hizbullah’a karşı herhangi bir askeri müdahalede bulunmayacağını belirterek, "Ne kendi kuvvetlerimiz aracılığıyla ne de ABD Merkez Komutanlığı aracılığıyla Hizbullah’a karşı hareket geçeceğiz." dedi.

Barrack ayrıca, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki beş noktadan çekilmeyeceğini vurguladı.

BAE merkezli Sky News Arabia’ya konuşan Barrack, Hizbullah ve İran’ı "başları koparılması gereken yılanlar" olarak nitelendirdi.

Barrack, "Hizbullah da bizim düşmanımız, İran da bizim düşmanımız. Bu yılanların başlarını kesip finansmanlarını engellemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Lübnan hükümetinin Hizbullah’ı silahsızlandırma yönünde açık bir irade ortaya koyması gerektiğini savunan Barrack, "Lübnan’ın yaptığı tek şey konuşmak, somut bir eylemde bulunulmadı." dedi.

Hizbullah’ın askeri ve ekonomik olarak güçlendiğini savunan Barrack, örgüte ayda yaklaşık 60 milyon dolar dış kaynak aktarıldığını iddia etti.

