Antalya Demre'de toptancı halinde patlama meydana geldi
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Arap ülkeleri İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i tanımasından memnun

Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn; İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşıladı.

Hussien Elkabany, Hamdi Yıldız  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Arap ülkeleri İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i tanımasından memnun

İstanbul

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Riyad'ın, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanımasından memnuniyet duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, "bu, dost ülkelerin barış sürecini destekleme ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına dayalı iki devletli çözümü ilerletme konusundaki ciddi kararlılığını göstermektedir" denildi.

Bununla daha fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasını sağlayacağı ifade edilen açıklamada, ilgili ülkelere "Filistin halkının topraklarında barış içinde yaşama özlemlerine katkıda bulunacak daha olumlu adımlar atması" çağrısı yapıldı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, "bu tanımaların Filistin halkının meşru hakları için bir zafer olduğunu" bu adımların uluslararası meşruiyet ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Filistin Devleti'ni henüz tanımamış tüm devletlere, uluslararası hukuka bağlılıklarını yansıtan benzer adımlar atma" çağrısında bulunuldu.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu tanımaların iki devletli bir çözüme ulaşmayı amaçlayan bölgesel ve uluslararası çabaları ilerletmek için önemli bir girişim olarak nitelendirildi.

Bunların amacının "Orta Doğu'da barış sürecini canlandırmak ve Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma ve meşru hakkını garanti altına almak" olduğu da vurgulandı.

Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Umman ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) de daha önce yaptıkları açıklamalarla başta İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma adımları atmasından duydukları memnuniyeti dile getirmişti.

