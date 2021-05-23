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Dünya, Filistin Saldırı Altında

BAE, Filistin'de gerginliği azaltmak için çalışmaya hazır olduğunu açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin topraklarındaki gerginliği düşürmek için çalışmaya hazır olduğunu Mısır'a bildirdi.

Hacer Başer   | 23.05.2021
BAE, Filistin'de gerginliği azaltmak için çalışmaya hazır olduğunu açıkladı

United Arab Emirates

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Ülkesinin (İsrail ile Hamas arasında yapılan) ateşkesi korumak, gerginliği azaltmak ve barışı sağlamak amacıyla yeni yollar keşfetmek için tüm taraflarla çalışmaya hazır" olduğunu ifade eden Al Nahyan, ateşkes sağlanmasından da memnun olduğunu kaydetti.

İsrailli ve Filistinli liderlerin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayan Al Nahyan, BAE'nin, "masum sivillerin akan kanının durdurulması ve bölgede güvenlik ile istikrarı sağlamaya yönelik çabalara" verdiği desteği teyit etti.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

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