Azerbaycan, topraklarının İran'a karşı operasyonlarda kullanılmasına izin vermeyecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan hava sahası veya topraklarının herhangi bir devlet tarafından komşu İran'a karşı askeri operasyonların yürütülmesi amacıyla kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmeyeceğini bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Azerbaycan, topraklarının İran'a karşı operasyonlarda kullanılmasına izin vermeyecek

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bayramov, görüşmede bölgede yaşanan son gerginliğin endişe verici olduğunu belirterek, İran'da ve çevresinde istikrarsızlığa yol açabilecek adımlar ile söylemlerden tüm tarafların kaçınmasının gerekliliğinin Azerbaycan tarafından her zaman vurgulandığını ifade etti.

Mevcut sorunların yalnızca uluslararası hukukun kural ve ilkelerine uygun şekilde, diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemine dikkati çeken Bayramov, Azerbaycan hava sahası veya topraklarının herhangi bir devlet tarafından komşu İran'a karşı askeri operasyonların yürütülmesi amacıyla kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmeyeceğini söyledi.

