Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran Savunma Bakanı Nasırzade'yi kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'yi kabul etti.
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Nasırzade ile bir araya geldi.
Aliyev, kabulde farklı bölgelerde devam eden savaş ve çatışmalara dikkati çekerek Azerbaycan’ın girişimiyle Güney Kafkasya’da artık barışın tesis edildiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Güney Kafkasya'da tesis edilen barışın hem Azerbaycan hem de Ermenistan'la sınırı olan İran için büyük önem taşıdığını kaydetti.
"Biz istiyoruz ki, tüm dünyada barış olsun, kan dökülmesin, savaşlar olmasın." diyen Aliyev, Azerbaycan örneğinde savaştan barışa geçiş modelinin sergilendiğini hatırlattı.
Aliyev ayrıca, bölgedeki mevcut durumdan duyulan endişeyi dile getirerek gerilimin giderilmesi için Azerbaycan'ın desteğini sunmaya hazır olduğunu ifade etti.
Kabulde, iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliği durumu da ele alındı.