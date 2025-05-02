Azad Cammu Keşmir'de, Hindistan sınırına yakın oturanlara "yiyecek stoklamaları" çağrısı
Pakistan'ın idaresindeki Azad Cammu Keşmir'in yönetimi, Hindistan sınırına yakın oturanlara yönelik "yiyecek stoklamaları" çağrısı yaptı.
Ankara
The Daily Star haberine göre, Azad Cammu Keşmir Başbakanı Chaudhry Anwarul Hak, meclis konuşmasında, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 22 Nisan'da düzenlenen terör saldırısının etkilerine değindi.
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Azad Cammu Keşmir'in Hindistan ile fiili sınıra yakın noktalarda oturanlara yönelik olarak Hak, "Kontrol Hattı (LoC) boyunca uzanan 13 bölgeye 2 aylık gıda stoku yapılması talimatı verildi." dedi.
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Hak, yerel yönetim olarak bu bölgelere "gıda, ilaç ve diğer tüm temel ihtiyaçların tedariki" için 1 milyar rupi (3,5 milyon dolar) tutarında acil durum fonu oluşturulduğunu kaydetti.
Pahalgam'daki terör saldırısı
Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.
Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.