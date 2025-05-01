Dolar
38.50
Euro
43.76
Altın
3,288.43
ETH/USDT
1,792.70
BTC/USDT
94,468.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan, Pakistan ve Hindistan'a "işbirliği" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ayrı ayrı telefonda görüşerek bölgede "işbirliği" çağrısı yaptı.

Mücahit Oktay  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan, Pakistan ve Hindistan'a "işbirliği" çağrısı

New York

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio, Pakistan Başbakanı Şerif ve Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile yaptığı telefon görüşmelerinde, tarafları işbirliği yapmaya davet etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Rubio, Şerif ile görüşmesinde, 22 Nisan'da Pahalgam'da düzenlenen terör saldırısının "kınanması gerektiğini" belirtti.

Rubio, Pakistanlı yetkililere "bu vicdansız saldırıyı" soruşturmada işbirliği yapmaları çağrısında bulunurken, her iki lider de "teröristleri çirkin şiddet eylemlerinden sorumlu tutmaya" yönelik süregelen kararlılığını teyit etti.

Hindistan ile teröre karşı işbirliği teyit edildi

Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile yaptığı telefon görüşmesinde Rubio, Pahalgam'daki "korkunç terör saldırısında hayatını kaybedenler için üzüntüsünü" dile getirdi.

Rubio, ABD tarafının, Hindistan ile "teröre karşı işbirliğine olan bağlılığını" yeniden teyit etti.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin, Güney Asya'da gerginliği azaltmak, barış ve güvenliği sağlamak ve iki ülke arasındaki doğrudan iletişimi yeniden kurmak için hem Pakistan'ı hem de Hindistan'ı teşvik ettiği kaydedildi.

⁠Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in İletişim Başkanlığına yönelik açıklamalarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti
Isparta'da boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye öğretmeni müdahale etti
İstanbul'da usulsüz çakar kullanılan aracın geçiş üstünlüğü hakkı iptal edildi
İstanbul'da toplu ulaşım ve deniz ulaşımına 1 Mayıs düzenlemesi

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan, Pakistan ve Hindistan'a "işbirliği" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan, Pakistan ve Hindistan'a "işbirliği" çağrısı

Rubio'dan "Rusya-Ukrayna yakın zamanda anlaşmazsa zamanımızı ayırmaya devam edemeyiz" mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio "Ukrayna meselesini" görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet