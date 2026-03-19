WP: ABD'li bakanlar Rubio ve Hegseth'in kaldığı üssün üzerinde tanımlanamayan İHA'lar tespit edildi

ABD'li yetkililerin, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kaldığı Washington'daki askeri üs üzerinde tanımlanamayan insansız hava araçları (İHA) tespit ettiği iddia edildi.

Aybüke İnal Kamacı  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
WP: ABD'li bakanlar Rubio ve Hegseth'in kaldığı üssün üzerinde tanımlanamayan İHA'lar tespit edildi

Ankara

Washington Post gazetesinin ismini açıklamak istemeyen 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle ABD ordusunun olası tehditleri daha yakından izlediği belirtildi.

Haberde, Dışişleri Bakanı Rubio ile Savunma Bakanı Hegseth'in kaldığı Washington'daki Fort McNair'de son 10 günde tek bir gecede birden fazla İHA görüldüğü ve bunların nereden geldiğinin tespit edilemediği öne sürüldü.

Bu durumun, güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden olduğu ve konuya ilişkin Beyaz Saray'da toplantı yapıldığı aktarılan haberde, yetkililerin 2 bakanın farklı yerlere taşınmasını değerlendirdiği ancak yerlerinin değiştirilmediği savunuldu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, söz konusu iddialara ilişkin "Güvenlik gerekçeleriyle Bakan'ın hareketlerine ilişkin yorum yapamayız ve bu tür hareketlerin haberleştirilmesi son derece sorumsuzca." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

