İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirdi
İran, petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresine "tahliye uyarısı" yaptı.
İstanbul
İran'ın, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sürüyor.
- İran'ın Aseluye kentindeki petrol rafinerileri ile Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı
İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan bildiride, bölgedeki 5 petrol tesisinin vurulacağı duyuruldu.
Bildiride, Suudi Arabistan'daki Samerf Rafinerisi ve Al Jubail Petrokimya Kompleksi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Hosn Doğalgaz Sahası, Katar'da ABD enerji şirketi Chevron ile bağlantılı Masaiid Petrokimya Kompleksi ve Masaiid Holding Şirketi ile Ras Laffan Rafinerisi'nin 1 ve 2'inci fazlarının "doğrudan ve meşru hedefler haline geldiği ve ilerleyen saatlerde hedef alınacağı" ifade edilerek, sivillere ve ilgili tesislerin çalışanlarına tahliye uyarısı yayımlandı.
"Tüm sivillerin, bölge sakinlerinin ve ilgili tesislerde çalışanların bu bölgeleri derhal terk etmeleri ve gecikmeksizin güvenli bir mesafeye gitmelerinin" istendiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"Yöneticilerinize bu tehlikeli yola girmemeleri ve uluslarının kaderiyle kumar oynamamaları konusunda açık ve tekrar tekrar uyarılar yapıldı ancak onlar halklarının iradesini temsil etmeyen ve kendilerine dayatılan kararlar almayı seçtiler. Bu nedenle, bu yoldan kaynaklanan tüm sonuçların sorumluluğunu tamamen kendilerine aittir."
İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına bağlı rafinelerin ABD-İsrail tarafından hedef alındığı bildirilmişti.
Katar: İsrail’in İran'ın Güney Pars doğalgaz rafinelerini hedef alması sorumsuz bir adım
Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahasıyla bağlantılı tesisleri hedef almasını, "tehlikeli ve sorumsuz bir adım" olarak nitelendirdi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran’daki Güney Pars sahasıyla bağlantılı tesislerin hedef alınmasına tepki gösterdi.
Açıklamada, söz konusu sahaların Katar’daki Kuzey doğalgaz sahasının uzantısı niteliğinde olduğuna işaret eden Ensari, “İran’daki Güney Pars sahasıyla bağlantılı tesislerin hedef alınması, bölgede halihazırda süren askeri tırmanışın gölgesinde tehlikeli ve sorumsuz bir adımdır.” ifadesini kullandı.
Enerji altyapısının hedef alınmasının küresel enerji güvenliği, bölge halkları ve çevre açısından ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Ensari, hayati öneme sahip tesislerin hedef alınmaması gerektiğini daha önce de defalarca dile getirdiklerini belirtti.
Ensari, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, uluslararası hukuka bağlı kalınması ve bölgenin güvenlik ile istikrarını koruyacak şekilde, gerilimin düşürülmesi için çalışılması gerektiğini kaydetti.
İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansının Petrol Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre, İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinelerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.
İHA’larla düzenlendiği belirtilen saldırıda doğalgaz sahasının 3’üncü ve 6’ncı fazlarının vurulduğu aktarılmıştı.
BAE: İran'dan bugün 13 balistik füze ve 27 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan atılan 13 balistik füze ve 27 silahlı insansız hava aracına (SİHA) müdahale edildiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, bugün İran kaynaklı 13 balistik füze ve 27 SİHA'ya BAE hava savunma sistemleri tarafından müdahale edildiği kaydedildi.
Ayrıca, İran'ın başlattığı saldırılar kapsamında şimdiye kadar BAE hava savunma sistemlerinin, 327 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1699 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
İran saldırılarında toplamda 2 BAE askeri ile Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Filistin uyruklu 6 sivilin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 158 kişinin ise hafif, orta ve ağır şekilde yaralandığı duyuruldu.
Bakanlığın her türlü tehdide karşı teyakkuzda olduğu ve ülke güvenliği ile egemenliğini korumak için kararlılıkla önlemler aldığı vurgulandı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.