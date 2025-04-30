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Dünya

Hindistan, hava sahasını Pakistan'a ait uçuşlara kapattı

Hindistan, hava sahasını 23 Mayıs'a kadar Pakistan'a ait ya da Pakistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını duyurdu.

Zeynep Katre Oran  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Hindistan, hava sahasını Pakistan'a ait uçuşlara kapattı

Ankara

India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan hükümeti, Pakistan'a ait sivil ve askeri uçakların Hint hava sahasını kullanmasını yasaklayan havacılık bildirisi (NOTAM) yayımladı.

NOTAM'da, kısıtlamanın, Pakistan tarafından işletilen veya kiralanan tüm uçakları kapsadığı ve bugünden itibaren 23 Mayıs'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

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Öte yandan Pakistan da 24 Nisan'da, hava sahasının Hindistan'a ait ya da Hindistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını açıklamıştı.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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