Bakan Gürlek, "Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 Alo Adalet ile 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız başvuruda bulunabilecek." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek'ten "Alo Adalet 135" hattına ilişkin paylaşım Bakan Gürlek, "Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 Alo Adalet ile 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız başvuruda bulunabilecek." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefiyle yargı hizmetlerini daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getirecek yeni adımlar attıklarını belirtti.

Bu anlayışla 2026-2027 Adli Yılı'na vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak 135 Alo Adalet Hattı'nı hayata geçirdiklerini ifade eden Gürlek, "Yeni adli yılın ilk günü olan bugün saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 Alo Adalet ile 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek. Yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı, en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız." bilgisini paylaştı.

Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmek istediklerini açıklayan Gürlek, "Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz ve hukuk camiamız için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını, 135 Alo Adalet Hattı'nın da bu hedefe güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

