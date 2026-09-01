Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silahlı çatışmaları kışkırtan unsurların ortadan kaldırılması için elden gelenin yapılması gerektiğini belirterek, "Çalışmalarımız bu yönde." dedi.

Putin: Çatışmaları kışkırtan unsurları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmalıyız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silahlı çatışmaları kışkırtan unsurların ortadan kaldırılması için elden gelenin yapılması gerektiğini belirterek, "Çalışmalarımız bu yönde." dedi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede konuşan Putin, ŞİÖ'nün güçlenmeye ve genişlemeye devam ettiğini belirterek, "ŞİÖ, yalnızca Avrasya kıtasında değil, dünya genelinde de fiilen en büyük bölgesel örgüt konumundadır. Örgüte üye ülkelerde dünya nüfusunun neredeyse yarısı yaşıyor. Küresel gayrisafi hasılanın üçte biri ise bu ülkelere ait." dedi.

ŞİÖ'nün büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren Putin, ŞİÖ üyesi ülkelerinin çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirdiğini, bunun da Avrasya bölgesinde barış ve istikrarı sağladığını söyledi.

Putin, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ticaret hacminin geçen yıl 400 milyar doları aştığını kaydederek "Karşılıklı ödemelerde, ulusal para birimleri kullanılıyor. Rusya'nın örgüte üye ülkelerle yaptığı işlemlerde ulusal para birimlerinin payı yüzde 98'in üzerinde." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getiren Putin, Uluslararası Birleşmiş Kültürler Forumu'nun da Rusya'da düzenleneceğini bildirdi.

Putin, İkinci Dünya Savaşı'nın 1 Eylül 1939'da başladığını anımsatarak, "Silahlı çatışmaları kışkırtan unsurları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Çalışmalarımız bu yönde." diye konuştu.