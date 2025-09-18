Dolar
Dünya

AB ticaret anlaşmalarına hız verecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin yeni ortaklıklarla ticaret ağını genişleteceğini, bu kapsamda Hindistan'la yıl sonuna kadar ticaret anlaşması yapmak istediklerini söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Berlin'de Almanya'nın önde gelen iş ve sanayi derneklerinin düzenlediği toplantıda konuştu.

Avrupa’nın rekabet gücünün işletmeler, ticari faaliyetler ve istihdam açısından büyük önem taşıdığını anlatan von der Leyen, "Barışı ve özgürlüğü ancak ekonomik gücümüzü artırarak koruyabiliriz." dedi.

Von der Leyen, AB'nin kritik ham maddeler, savunma ve enerji alanlarında dışa bağımlı olmaması gerektiğini belirtti.

"İhracat gücü olan Almanya için açık pazarlar hayati önem taşıyor." diyen von der Leyen, jeopolitik gerilimler, Çin'in ihracat kontrolleri ve ticaret savaşları tehdidinin belirsizliği artırdığını, bunun tüm üretim hatlarını baskı altına aldığını anlattı.

Von der Leyen, ABD ile ticaret anlaşmasına ilişkin, "Şirketlerimizin pazara erişimini sürdürmesi bizim için çok önemli. Anlaşmaya varılan yüzde 15'lik her şey dahil gümrük vergisi üst sınırı ile şirketlerimiz rekabetçi bir konumda olacak. Ancak, ticaretimizin yüzde 80'inin ABD dışındaki ülkelerle gerçekleştiğini de unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Dünya çapında ticaret ortaklıkları ağımızı genişletiyoruz." yorumunu yapan von der Leyen, son aylarda Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR), Meksika ve İsviçre ile başarılı anlaşmalar imzaladıklarını vurguladı.

Von der Leyen, "Bu yıl Hindistan ile de anlaşma imzalamak istiyoruz. Güney Afrika, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Sırada başka ülkeler de var." değerlendirmesinde bulundu.

