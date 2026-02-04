Dolar
Dünya

Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

ABD yönetiminin, İran'ın 6 Şubat'ta yapılması planlanan müzakerelerin yeri ve formatının değiştirilmesi yönündeki talebini kabul etmeyeceğini Tahran'a ilettiği iddia edildi.

Dilara Karataş, Ahmet Dursun  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

Ankara

Axios haber platformuna konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, Washington yönetimi, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdi.

ABD'li yetkili, "Kendilerine (İran) 'ya bu şartlarla ya da hiç' dedik, onlar da 'o zaman hiç' yanıtını verdi." dedi.

İran'ın daha önce mutabık kalınan formata dönmeye hazır olması halinde ABD'nin bu hafta ya da gelecek hafta görüşmeye hazır olduğunu belirten yetkili, "Hızlı şekilde gerçek bir anlaşmaya varmak istiyoruz, aksi takdirde insanlar başka seçeneklere yönelecektir." ifadelerini kullandı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD ile İran arasında nükleer görüşmelerin, 6 Şubat'ta Umman'da yapılmasının planlandığı iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'la müzakerelerin yeri konusunda "halen çalışmaların sürdüğünü" ve müzakerelerin, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını kapsaması gerektiğini belirtmişti.

İranlı yetkili: İsrail yanlısı bazı savaş kışkırtıcıları, görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalışıyor

İsrailli gazeteci Barak Ravid'in İran ile ABD arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmelerin iptal edilebileceği iddiasına karşın, İranlı ismi açıklanmayan bir yetkili, ülke medyasına yaptığı açıklamada, İsrail yanlısı bazı "savaş kışkırtıcılarının" görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalıştığını ifade etti.

İranlı yetkili, "İran adil bir sonuca odaklanırken, İsrail yanlısı bazı savaş kışkırtıcıları, görüşmeleri başlamadan önce sabote etmek için önemsiz konuları öne sürerek önleyici bir suçlama oyunu başlattı. Amaçları, önceden belirlenmiş süreç ve sonuç yoluyla diplomasiyi durdurmak ve bir anlaşmayı engellemek." ifadelerini kullandı.

ABD ile görüşmeler cuma günü yapılmayabilir

AA muhabirine bilgi veren İranlı diplomatik kaynak, ABD ile müzakere öncesi temasların kötüleştiğini ve görüşmelerin cuma günü yapılmayabileceğini ifade etti.

Söz konusu yetkili, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin konuya ilişkin açıklama yapacağını aktardı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir başka İranlı yetkili ise, sorunun müzakerelerin yerinin değiştirilmesi olmadığını ve Amerikalıların "İsrail'le bağlantılı savaş kışkırtıcı akımların etkisi altında sürekli pozisyon değiştirdiğini" ifade etti.

Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme

Bu, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

