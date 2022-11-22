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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Avusturya, Ukrayna’nın dijital altyapısının yeniden inşasına yardımcı olacak

Avusturya, Ukrayna’nın yeniden inşası kapsamında dijital altyapısının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla jeneratör, bilgisayar gibi ekipmanların yanı sıra bilgi ve tecrübe desteğinde bulunacak.

Aşkın Kıyağan   | 22.11.2022
Avusturya, Ukrayna’nın dijital altyapısının yeniden inşasına yardımcı olacak Fotoğraf: Andre Luis Alves/AA

Viyana

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya dijital altyapı alanında destek vermek amacıyla Dijitalleşme, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Birimi Sekreteri Florian Tursky'nin dün Kiev’e gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, savaş nedeniyle bu ülkenin dijital altyapısının zarar gördüğü belirtilerek, Tursky’nin dijital altyapının yeniden oluşturulması, fiber ağ bağlantılarının sağlanması gibi alanlarda yardımcı olacağı ifade edildi.

Geniş bant altyapısının inşa ve modernizasyonunda bilgi ve tecrübe paylaşımında da bulunulacağı aktarılan açıklamada, özellikle sıklıkla elektrik kesintisi yaşanan ülkeye mazotla çalışan jeneratörlerin verileceği, böylelikle elektrik ve iletişim sorununun azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

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